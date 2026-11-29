La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, informa de la jornada electoral del 29N. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral del 29 de noviembre en Aragón ha comenzado con normalidad y las 2.216 mesas de votación de las tres provincias se han constituido sin incidencias, aunque el municipio de Andorra, en Teruel, ha sido protagonista de una anécdota, cuando un miembro titular de una mesa y un suplente no se han presentado.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, en una rueda de prensa este domingo, en la que ha detallado que más de un millón de aragoneses y aragonesas han sido llamados a las urnas en este 29 de noviembre y ha destacado el dispositivo integrado por casi 28.000 personas que trabaja y colabora para que la jornada se desarrolle sin incidentes.

En concreto, son más de 3.600 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, a los que se suman las policías locales para llegar a completar los 4.000 efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los primeros colegios en comunicar su constitución, a las 08.01 horas, han sido, en Zaragoza, los de Pomer y Urriés; en Huesca, los de Igriés y Alcolea de Cinca; y en Teruel, el de Albalate del Arzobispo y Pancrudo.

En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.012 locales electorales y se han dispuesto 2.216 mesas de votación. "Todas se han constituido sin ninguna incidencia reseñable", ha asegurado Herrero.

En estas elecciones más de un millón de aragoneses eligen a 13 diputados al Congreso (7 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel) y a 12 senadores (4 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel). Respecto al sufragio por correo, Correos ha admitido 29.648 votos. Los colegios electorales cerrarán sus puertas a las 20.00 horas.

LA ANÉCDOTA: EN ANDORRA (TERUEL)

Pese a que "no ha habido ninguna incidencia reseñable", según ha comentado Noelia Herrero, la constitución de las mesas sí que ha dejado alguna anécdota.

En Andorra, en la provincia de Teruel, "un miembro titular y su suplente no se han presentado, con lo cual no podía constituirse la mesa. La Guardia Civil los ha localizado los ha trasladado al colegio electoral", tras lo que se ha constituido la mesa "con total normalidad", ha trasladado la delegada del Gobierno en Aragón.

Por otro lado, se ha referido a dos pintadas en dos colegios --electorales-- en Zaragoza, que se han limpiado "rápidamente" por parte de efectivos del Ayuntamiento de Zaragoza.

PROTECCIÓN CIVIL

Asimismo, Herrero ha recordado que el Plan de Protección Civil y Cruz Roja garantiza que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto repite la dinámica de las convocatorias electorales anteriores.

En la provincia de Zaragoza intervienen 77 voluntarios y 16 vehículos; en la de Huesca se movilizan 40 voluntarios y 10 vehículos, mientras que en la de Teruel hay 25 voluntarios y cuatro vehículos para atender los traslados a los respectivos locales electorales en el caso de personas con movilidad reducida.

"Hay personas que ya lo habían solicitado con antelación y a lo largo de la mañana, a primera hora, han ido haciendo más solicitudes", ha informado Herrero.

Este servicio, a través de Cruz Roja, estará operativo durante toda la jornada electoral. Las personas que requieran del mismo pueden solicitarlo a través del '976 224 880' en Zaragoza; '974 222 222' en Huesca; y '648 699 559' en Teruel.