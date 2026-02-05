"Nos jugamos la vida": CSIF pide más seguridad en el Centro de Menores de Juslibol (Zaragoza) tras el motín

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha condenado las agresiones sufridas este jueves por vigilantes de seguridad y educadores del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Menores del barrio rural zaragozano de Juslibol, y ha reclamado más medidas de seguridad ante la "indefensión" de los trabajadores: "Nos jugamos la vida".

El incidente, en el que "un grupo numeroso de internos se ha amotinado y ha agredido a trabajadores" y a policías, se ha saldado con ocho agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y entre seis y diez vigilantes de seguridad heridos.

"Cada vez nos sentimos más indefensos. Esta mañana hemos pasado mucho miedo cuando he visto cómo pateaban a mi compañero y le daban patadas en la cabeza", ha expresado una vigilante del centro, quien ha criticado que no puedan llevar defensas.

"Hay porras guardadas en armarios, pero en situaciones como ésta no da tiempo de ir a buscarlas. Solo llevamos chalecos antitrauma", ha lamentado.

Asimismo, han denunciado falta de mantenimiento, con "cámaras que no funcionan" y 'walkies' que "funcionan regular". A ello ha sumado que "la plantilla está envejecida y la situación en el centro cada vez es más complicada", por lo que necesitan "más medios".

CSIF ya denunció en noviembre de 2024 la falta de personal y de medios de defensa de los vigilantes de seguridad, tras varias agresiones producidas en el centro.

Durante 2025, CSIF se ha reunido con responsables de los grupos políticos en las Cortes y con la Justicia de Aragón para tratar este asunto.