Una nueva edición de '12 Lunas' ofrece este otoño a los jóvenes 2.593 plazas en 144 actividades

El Plazo De Inscripción Para Las Actividades De Octubre Comienza Este Lunes 21 De Septiembre. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha una nueva edición de otoño de 12 Lunas, el programa municipal de ocio juvenil que este año ofrece 2.593 plazas en 144 actividades durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La iniciativa busca ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio saludable y espacios de encuentro y participación a través de propuestas gratuitas basadas en la diversión, la creatividad y el aprendizaje.

El programa está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años empadronados en Zaragoza, que deberán estar registrados en la Plataforma de Gobierno Abierto del Ayuntamiento para poder participar. Cada joven podrá solicitar un máximo de 12 actividades. La nueva edición, que se desarrollará del 16 de octubre al 20 de diciembre, mantiene algunas de las propuestas que cada año despiertan mayor interés entre los participantes.

Es el caso de las actividades de cocina, que vuelven a formar parte de la programación ante su elevada demanda, así como las propuestas con gatitos, los descensos por el Ebro y las actividades de buceo y snorkel en el Acuario de Zaragoza.

También regresan las excursiones de 12 Lunas Ida y Vuelta, que este otoño ofrecerán tres destinos: Oza y Berdún, Utrillas y Escucha y las Galerías Reales de Madrid. Estas salidas permiten a los participantes descubrir nuevos lugares y disfrutar de experiencias fuera de la ciudad dentro de una programación pensada específicamente para el ocio juvenil.

Una de las apuestas del programa continúa siendo 12 Lunas Estrella, que este otoño incorpora una nueva propuesta, como es la visita al Centro Municipal de Protección Animal. Se trata de una actividad que permitirá a los jóvenes conocer el funcionamiento de estas instalaciones municipales y acercarse al trabajo relacionado con el cuidado y la protección de los animales.

El programa mantiene también 12 Lunas Intergeneracional, una iniciativa que propicia el encuentro entre jóvenes y participantes de los Centros Municipales de Convivencia de Mayores. En esta edición, la propuesta 'Por el nombre lo sabrás: oficios que dieron calle' invita a recorrer Zaragoza para descubrir la relación entre antiguos oficios, artistas y el callejero de la ciudad.

La programación incorpora además un amplio abanico de novedades. En el apartado de deporte y aventura se incluyen orientación tradicional con brújula y mapa y tres nuevas rutas en bicicleta: 'Camaleón mudéjar', 'El Barquero de la Ribera' y 'El vigía del campanario'. También se estrena 'El pan y la semilla: el misterio de las dos diosas', dentro de las propuestas culturales.

La cocina vuelve a tener un peso destacado, con nuevas propuestas como cocina tailandesa, taller de turrones y Operación roscón. A ellas se suman actividades tan diferentes como la iniciación al juego Go/Weiqi, práctica deportiva con danza afro, el street escape 'Base secreta', un laboratorio de algoritmo en redes o un taller de caligrafía china.

Todas estas propuestas se integran en los distintos bloques temáticos del programa: Deporte y crecimiento personal, 12 Lunas Ida y Vuelta, Cultura, Gamer, Diviértete, Condimentando el Planeta, La Liga de la N-NBA 'Nosotros no bebemos alcohol', Suelta el móvil, Disfruta el arte, Mundo Animal y Globalízate, además de las secciones 12 Lunas Estrella y 12 Lunas Intergeneracional.

En cuanto al calendario, octubre contará con 43 actividades y 776 plazas; noviembre, con 59 actividades y 1.032 plazas; y diciembre, con 42 actividades y 785 plazas. El plazo de inscripción se abrirá de forma escalonada. Para las actividades de octubre, los jóvenes podrán inscribirse del 21 de septiembre al 1 de octubre, y el sorteo se realizará el viernes 2 de octubre.

Para las actividades de noviembre, el periodo de inscripción será del 12 al 22 de octubre, con sorteo el viernes 23 de octubre.

Por último, las actividades de diciembre podrán solicitarse del 16 al 26 de noviembre, y el sorteo tendrá lugar el viernes 27 de noviembre. Con esta nueva edición, 12 Lunas vuelve a ofrecer a los jóvenes de Zaragoza una programación amplia y diversa que combina ocio, cultura, deporte y aprendizaje, con actividades gratuitas que favorecen las relaciones entre iguales, la participación y la adquisición de hábitos de ocio saludable.