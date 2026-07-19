Impulso a una nueva edición del programa “Aragón habla Inglés” con más de 1.000 plazas. - ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), ha sacado a licitación el contrato del programa "Aragón habla Inglés", una iniciativa que permitirá a al menos 1.000 personas en Aragón mejorar su nivel de inglés y obtener una acreditación oficial en este idioma.

El contrato cuenta con un importe inicial de licitación de 1.000.010 euros y está financiado íntegramente por el Gobierno de Aragón. A través de este programa, las personas participantes podrán seguir un curso de formación en modalidad semipresencial que les preparará para realizar las pruebas de certificación de los niveles B1, B2 y C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Como en ediciones anteriores, el programa incluye de forma gratuita la realización de la prueba oficial de acreditación en el nivel correspondiente. Para ello, se prevén un mínimo de 70 cursos, con una duración estimada de diez semanas, distribuidos en diversas localidades de las tres provincias aragonesas. Esta oferta podrá ampliarse en función de las mejoras planteadas en la propuesta adjudicataria.

UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL NUEVO MERCADO LABORAL

En un contexto en el que el dominio del inglés resulta cada vez más necesario en el mercado laboral, especialmente en ocupaciones vinculadas a ámbitos digitales, tecnológicos e industriales, esta iniciativa contribuye a mejorar la empleabilidad de la población aragonesa. Además, complementa otras actuaciones del Ejecutivo autonómico orientadas a reforzar las competencias clave para el empleo.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha destacado que "el dominio del inglés es hoy una competencia clave para acceder a muchas oportunidades laborales, especialmente en sectores tecnológicos e industriales. Las nuevas inversiones que están llegando a Aragón demandan profesionales de alto valor añadido, con capacidades técnicas y también lingüísticas".

La consejera ha añadido que "con este programa queremos que más aragoneses mejoren su cualificación y obtengan una acreditación oficial que les permita acceder a empleos de mayor calidad y mejores oportunidades profesionales".

La participación en este programa dará prioridad a las personas en situación de desempleo, con el objetivo de facilitar su inserción laboral, favorecer su movilidad y reforzar su cualificación profesional.

Asimismo, se busca dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial aragonés y de las nuevas inversiones que llegan a la Comunidad, poniendo a su disposición profesionales con un nivel de inglés adaptado a las exigencias actuales.

ÉXITO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN

Recuperado por el anterior ejecutivo de Jorge Azcón dentro de su apuesta por reforzar la empleabilidad, la formación y la capacitación profesional de los aragoneses, la última edición del programa "Aragón habla Inglés" cerró con un balance muy positivo. Tras registrar una elevada demanda, con 6.872 personas que realizaron las pruebas de nivel, se formó a 1.101 alumnos en los niveles B1, B2 y C1 mediante 81 cursos desarrollados en las tres provincias aragonesas. Al cierre del programa, 722 participantes habían obtenido la acreditación oficial de Oxford.

En este sentido, Eva Valle ha subrayado que "los excelentes resultados de la última edición nos animan a reforzar esta iniciativa. Más de 3.000 aragoneses mejoraron su formación en inglés y más de 720 obtuvieron una acreditación oficial" Valle ha insistido en que "ahora queremos llegar aún más lejos, ampliando oportunidades para las personas desempleadas y facilitando que Aragón disponga del talento que exige una economía cada vez más internacional".

Además, la iniciativa amplió su alcance con una formación online específica para personas con niveles iniciales A1 y A2, que llegó a 1.983 aragoneses más, de modo que la actuación facilitó formación en inglés a más de 3.000 personas en toda la Comunidad.

La nueva edición prevé un periodo de ejecución hasta noviembre de 2027, durante el cual se realizará un proceso de selección que evaluará al menos a 4.000 personas candidatas. También está previsto que aquellas que no alcancen el nivel necesario para acceder directamente a los cursos puedan beneficiarse de una formación online gratuita para mejorar sus competencias en el idioma.