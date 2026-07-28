La nueva oficina de turismo de Huesca incorpora nuevas tecnologías a sus servicios y ofrece el visionado de películas

Inauguración de la nueva oficina de Turismo de la ciudad de Huesca, un espacio más amplio, accesible y experiencial. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina de turismo de Huesca, que ha sido inaugurada este martes, ha sumado las nuevas tecnologías a sus servicios, como la sala inmersiva, que ofrece, en un principio, el visionado de la película de 'La leyenda de la campana', con el objetivo de ir incorporando otras más, para dar a conocer la historia y el patrimonio de la capital oscense.

Este martes se ha inaugurado la nueva oficina de turismo de Huesca, ubicada en la Plaza López Allué, cuya reforma e instalación de la nueva sala inmersiva se ha realizado con cargo a fondos europeos sumando unos 400.000 euros. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha indicado que "ha sido un gran reto poner en valor una oficina que llevaba mucho tiempo sin remodelar y hemos utilizando los fondos europeos y hemos ajustado la marca Huesca es otra Historia".

Las visitas turísticas guiadas a la capital altoaragonesa irán acompañadas de pases para visionar la película a las 11.00 y a las 18.00 horas; también habrá pases para el público en general de 12.00 horas a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Orduna ha contado que "el reto de la sala inmersiva no ha sido algo menor porque no se había hecho algo así en la ciudad de Huesca y tenemos la capacidad de proyectar la película de 'La Leyenda de la Campana de Huesca' y la posibilidad de realizar más películas conforme a la historia y al patrimonio de la ciudad, para que podamos tener diferentes películas que sirvan para turistas, para los oscenses y también para centros educativos".

El jefe del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Huesca, Óscar Tessa, ha dicho que la apuesta en marcha de la sala inmersiva ha sido todo un reto. "Hubo que adecuar la sala, porque debía tener unas medidas concretas, ya que debe ser un cubo exacto y esto supuso un trabajo importante de arquitectura y de ingeniería", además "ha habido que suministrar todo el equipamiento de máxima calidad, con seis proyectores con posibilidad de crecer y de proyectar en el suelo y hacer cada vez películas más espectaculares y el sistema de sonido es impresionante, asó como la generación de películas de cuatro o cinco minutos".

Además, de la sala inmersiva, se cuenta con audio guías, con un agente inteligente y con quioscos virtuales. En este punto, Orduna ha indicado que "los quioscos están localizados por la ciudad, con el objetivo de que cualquier persona que venga a Huesca hable con nuestro chat 'Doña Petronila' y le guíe por la ciudad".

El diseño de las instalaciones está inspirado en la marca turística 'Huesca es otra historia', que sirve como hilo conductor para presentar los atractivos de la ciudad y acercar al visitante una parte de su historia de una forma diferente.

Esta acción se enmarca en el trabajo del área de Turismo del Ayuntamiento de Huesca, cuyo objetivo está siendo hacer de Huesca una ciudad más visitables y turística. Las nuevas instalaciones incorporan también dos kioscos digitales de información turística. Uno de ellos se encuentra en la plaza Luis López Allué, junto a la Oficina de Turismo, y el otro está situado en la plaza Navarra. Estos dispositivos amplían los recursos disponibles para facilitar información sobre la ciudad y mejorar la atención a visitantes y ciudadanos.

En este sentido, la alcaldesa ha dicho que "Huesca cada vez está mejor posicionada a nivel turístico y los datos del INE así lo evidencian, por ejemplo el año pasado tuvimos un crecimiento del 16 por ciento del turismo extranjero y a nivel de Aragón, Huesca estaba ubicada en quinto lugar, después de Zaragoza, Bielsa y Jaca, es decir, vamos escalando posiciones y además el efecto tractor ya se ve, porque cada vez tenemos más hostelería, más turismo, nuevos hoteles y nuevas inversiones privadas".

La reforma de la Oficina de Turismo ha supuesto una inversión de 113.928,95 euros, mientras que la sala inmersiva, los kioscos y la producción de la película han contado con una inversión conjunta de 269.972,34 euros. Está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.