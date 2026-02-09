El nuevo centro de salud Ramón y Cajal abre sus puertas este lunes

Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actividad en el centro de salud Ramón y Cajal de Huesca comienza este lunes 9 de febreo. La puesta en marcha del nuevo centro se realiza de forma gradual, de forma que hoy empieza la actividad asistencial de Medicina y Enfermería de Familia y de la consulta de Trabajo Social y el 23 de febrero, se sumará todo lo demás.

De momento, comienzan, diez consultas de Medicina Familiar y Comunitaria; otras diez de Enfermería Familiar y Comunitaria y una de Trabajo Social. Además, se pondrán en marcha también las dos consultas médicas donde se hace la actividad conocida como de "rebosamiento", es decir, para pacientes que requieren atención médica sin demora y no pueden ser incluidos en la agenda del día de su doctor habitual. El resto de la actividad se trasladará dentro de dos semanas.

El centro Perpetuo Socorro se había quedado pequeño y obsoleto y por ello ya tenían la actividad asistencial dividida. En este centro, se mantenían las consultas de Medicina y Enfermería de adultos, y la de Trabajo Social, y en el Hospital Provincial de Huesca se mantiene Pediatría, Fisioterapia, Salud Mental y Matrona. Estas son las que se trasladarán el próximo 23 de febrero.

Este nuevo centro, que fue bautizado Ramón y Cajal y proyectado tras una demanda vecinal de décadas, atenderá a una población de algo más de 17.800 usuarios con sus tarjetas sanitarias. Son vecinos de tres barrios de Huesca: además del Perpetuo Socorro, también serán de Santo Domingo y San Martín, y del Casco Viejo.