El nuevo concierto de la discapacidad se adjudicará con 197 millones de financiación: "Es un acuerdo histórico"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, interviene en el Debate sobre el estado de la Comunidad.

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha señalado que el nuevo concierto social de la discapacidad en Aragón estará adjudicado antes de que finalice 2025, con una inversión de 197,2 millones y un incremento en las plazas de 130. Ha recalcado que este acuerdo "histórico" conlleva un incremento del 25% de la dotación del anterior concierto, con 13,3 millones más.

Así lo ha anunciado el presidente de Aragón en su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se desarrolla este miércoles en el Parlamento autonómico.

"Este acuerdo no es únicamente un compromiso político, es la garantía para el funcionamiento de centros residenciales, viviendas tuteladas y recursos especializados", ha indicado Azcón, precisando que el nuevo concierto se adjudicará antes de finalizar este año y tendrá una duración de tres ejercicios.

Con ese gasto plurianual de 197,2 millones se van a financiar 2.992 plazas destinadas a atender a aragoneses con discapacidad, mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y/o en riesgo de exclusión.

A su juicio, se atenderá una demanda histórica de las entidades de la discapacidad en Aragón, asegurando "la sostenibilidad de la prestación de servicios, incrementando el precio que paga la Administración por las plazas concertadas e introduciendo una actualización anual del precio-plaza de acuerdo con el IPC y las subidas salariales, como también se hará en el acuerdo de mayores".

MÁS PLAZAS

El nuevo concierto financia hasta 130 plazas más que el anterior --pasan de 2.862 a 2.992-- y crea, además, nuevas tipologías. La descripción técnica y su coste (en euros/día) está disponible en este documento y también puede consultarse en la orden BSF/715/2025 de 12 de junio, que ya actualizó al alza --un 2% más-- los precios que el Gobierno de Aragón abona a las entidades de acción concertada para la atención a personas con dependencia, discapacidad o en situación de desprotección y vulnerabilidad. Ese ajuste del denominado precio-plaza ya experimentó este año un aumento del 11,22%.

La estructura y denominación de las plazas ha registrado cambios sustanciales a raíz del nuevo concierto, con lo que las tipologías se agrupan en atención residencial; centros ocupacionales; y centros de día.

La duración inicial del concierto será desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2028, con posibilidad de prórrogas anuales hasta completar un período de vigencia de 10 años.

ENTRE LAS MEJORES CCAA

Tras este anuncio, Azcón se ha felicitado por la gestión de los servicios sociales por parte del Gobierno de Aragón. "Si algo define nuestra acción es la convicción de que el bienestar es un derecho que debe ser garantizado con políticas eficaces y transformadoras", ha reflexionado.

Ha subrayado que a su llegada al Gobierno de Aragón, los servicios sociales estaban "cogidos con pinzas, con listas de espera de la dependencia topadas que no permitían el acceso de los ciudadanos al sistema y listas de espera de valoración de la discapacidad ocultas, también con equipos de valoración sin personal e insuficientes, y plazas y servicios de dependencia y discapacidad mal financiadas".

"Heredamos unos servicios sociales precarios, anquilosados en el pasado y mal gestionados", sin embargo, "dos años después, Aragón se posiciona entre las comunidades que registran los mejores indicadores de gestión en el sistema de dependencia, con una inversión récord en 2024 de 320 millones de euros".

Todo ello, "sin contar con la cofinanciación del Estado, que debe asumir, por ley, el 50% del gasto total en dependencia", mientras que Cataluña y el País Vasco "son privilegiadas con el cupo social de la dependencia", además del financiero, el energético y el de los menores migrantes.

En este punto, ha criticado que solo en 2024, "la deuda del Estado con Aragón por no asumir el 50% que le corresponde por ley asciende a 50 millones de euros". Ha tildado este hecho de "gravísimo" y constitutivo de "un nuevo agravio, sin precedentes".

UN 15% MÁS DE ATENCIONES

Por otro lado, Azcón ha señalado un incremento del 15% en el precio que el Gobierno de Aragón paga por cada plaza de atención residencial y centro de día de personas mayores y dependientes. Así como un aumento superior al 25% en el precio que se abona por hora a comarcas y ayuntamientos dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), "una demanda común en las Comarcas que he visitado", ha expresado.

El nuevo Acuerdo Marco para plazas en residencias de mayores en situación de dependencia conlleva una inversión total de 71,3 millones de euros, distribuidos en dos anualidades de 35,67 millones de euros cada una con cargo a los ejercicios 2026 y 2027. Incrementa el precio por plaza/día un 14,88% --pasa de 65,40 a 75 euros-- con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios que prestamos a las personas con discapacidad y a las personas dependientes".

Este nuevo contrato tendrá una vigencia inicial de dos años, a partir del 1 de enero de 2026, y garantiza la financiación de 2.000 plazas residenciales en las tres provincias aragonesas: 515 en Huesca, 1.135 en Zaragoza y 350 en Teruel. En total, son 93 plazas más respecto a las que había establecido el Acuerdo Marco anterior, que era de 1.907 plazas.

Sobre el aumento de más de un 25% del precio/hora del Servicio de Atención a Domicilio, cabe recordar que Aragón es una excepción entre las comunidades, puesto que no conlleva copago. De este modo, el servicio contempla la asignación sin copago de todas las horas mínimas por grado de dependencia, sin tener en cuenta la capacidad económica de la persona dependiente que los necesite.

"Sólo en estos servicios se va a producir en 2026 un incremento presupuestario de 13,5 millones de euros", ha comentado el presidente.

ATENCIÓN TEMPRANA

Otro de los anuncios relacionados con el área de servicios sociales en Aragón ha sido el refuerzo de los equipos de Atención Temprana en Zaragoza (3), Huesca (1) y Teruel (1).

El servicio de Atención Temprana atiende en la actualidad a 2.891 aragoneses menores de 6 años. De ellos, 2.330 residen en Zaragoza y provincia; otros 383 en Huesca; y 178 en Teruel. Estos indicadores suponen un aumento de casi el 5% del total de niños atendidos en un año respecto al verano de 2024, momento en el que se atendía a 2.754 pequeños. Desde agosto de 2023 (había 2.294 atendidos) hasta ahora (2.891) se han incorporado al sistema 597 chicos y chicas, un 26,02% más.

La contratación de los nuevos equipos tendrá un impacto positivo en ambos indicadores, con lo que se recortarán las listas de espera y se dará entrada a más menores en el sistema. Además, ya en 2024 se creó un sistema de becas, dotado con 500.000 euros en 2025, "para que ningún niño valorado se quede sin la atención que necesita".

HISTORIA SOCIAL ÚNICA

Por otro lado, el Gobierno de Aragón pondrá en marcha la Historia Social Única (HSU), una herramienta que reunirá toda la información sobre la atención social que recibe cada aragonés y permitirá "mejorar la atención de los ciudadanos, especialmente de los aragoneses más vulnerables".

El primero de los contratos se empieza a ejecutar este octubre y hasta 2026 van a empezar a operar cuatro proyectos específicos ligados a la IA: un sistema inteligente de lectura y procesamiento de solicitudes (1), un aplicativo para la valoración automática de la discapacidad y dependencia a partir de los datos contenidos en la Historia Clínica Electrónica (HCE) junto al SALUD (2), el relleno automático del baremo discapacidad/dependencia (3) y la implementación de un sistema inteligente de detección y corrección de errores y para establecer citas y asignaciones (4).

La HSU permitirá a los profesionales contar con "una visión completa y multidimensional para diseñar intervenciones más eficaces", especialmente en el ámbito socio-sanitario.