El nuevo Consello Nazional de CHA apuesta por conseguir más listas municipales y ser "relevantes" en las capitales

1084791.1.260.149.20260506183629 Jorge Pueyo preside el Consello Nazional de Chunta Aragonesista (CHA). - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha intervenido este miércoles, 6 de mayo, en la primera reunión del Consello Nazional tras la Asambleya extraordinaria del pasado 18 de abril. Está formada por 18 personas y su apuesta es conseguir más listas locales y ser "relevantes" de cara a las elecciones municipales de 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación, Jorge Pueyo ha explicado que la nueva Ejecutiva "intenta aunar lo mejor de todo Aragón, de todo el territorio, compensando también con equilibrios territoriales, de género y edad", añadiendo que el Consello "aúna juventud y experiencia", de forma que es "el mejor equipo posible, también técnicamente, de cara a las municipales".

El Consello Nazional lleva "muy buen viento de cola" ya que en las elecciones autonómicas del 8 de febrero CHA pasó de tres a seis escaños en las Cortes de Aragón. Pueyo ha recordado que Verónica Villagrasa es la secretaria general y Ruth Pina la secretaria de Organización.

"Estoy convencido de que conseguiremos el mejor resultado en unas municipales que pueden ser muy positivas", ha enfatizado el presidente de Chunta, quien ha realzado el aumento del número de afiliados en los últimos meses.

DEFENDER ARAGÓN

El proyecto de Chunta Aragonesista "es defender Aragón por encima de todo, pero de verdad; creernos realmente que otro Aragón es posible y que todos los municipios tienen que sentirse parte de ese proyecto en general: No podemos ver cómo las agresiones al territorio siguen siendo protagonistas por parte del Gobierno de Aragón", en referencia a la gestión de las renovables, los centros de datos o los paisajes del Pirineo.

"No podemos seguir viendo cómo las privatizaciones están dejando a muchos núcleos aragoneses sin servicios básicos", ha continuado Pueyo, para quien "realmente no se tiene en cuenta la voz de los pueblos, de los aragoneses y aragonesas".

NUEVA EJECUTIVA

La nueva Ejecutiva de CHA está formada por el presidente, Jorge Pueyo; la secretaria general y portavoz, Verónica Villagrasa; la vicesecretaria general de Organización y Política Local, Ruth Pina; y los titulares de Comunicación e Imagen Corporativa, Pablo Lázaro; Acción Política y Estrategia, Alberto Alcaine; y Finanzas, Chuaquín Bernal.

También, los de Educación, Cultura y Memoria Democrática, Mary Carmen Bozal; Derechos Sociales, Agenda 2030 y Cooperación, Elena Domínguez; Sanidad y Movilización Social, Ana Lasierra; Transparencia, Diego Percebal; e Infraestructuras, Transporte y Movilidad, Cristian Quílez.

Asimismo, los secretarios de Feminismos y Trabajo, Marina Rodríguez; Defensa del Territorio y Medio Ambiente, Ana Roig; Vivienda y Agenda Urbana, Rubén Tull; Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria, Adolfo Villanueva; y, pendientes de asignar, Sonia Alastruey, José Ramón Ceresuela, Alberto Conejos y Adolfo Rodríguez.