El nuevo contrato para la gestión de plagas aumenta su presupuesto e introduce importantes mejoras técnicas

Archivo - Operario colocando trampas con cebo para los roedores en la plaza de Miguel Salamero. - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su última reunión la adjudicación del contrato para la gestión integral de plagas en el municipio, un servicio esencial para garantizar la salubridad pública que cuenta con mayor presupuesto e introduce importantes mejoras en materia de prevención, sostenibilidad, control tecnológico y capacidad de respuesta ante incidencias.

La empresa adjudicataria ha resultado ser Daymax S.L., por un importe final de 1.297.725 euros. El presupuesto base de licitación era de 1.512.830 euros. El contrato tiene una duración inicial de tres años, con la posibilidad de dos eventuales prórrogas de un año de duración cada una.

Este contrato, impulsado desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad a través del Servicio de Salud Pública, tiene como objetivo principal reducir la presencia de plagas urbanas -como roedores, insectos, mosca negra o palomas- hasta niveles compatibles con la salud pública y el bienestar ciudadano, mediante una estrategia integral basada en la vigilancia continua y la actuación coordinada en todo el término municipal.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado que "este nuevo contrato, con un importante incremento presupuestario, supone un nuevo esfuerzo municipal para mejorar la salud pública y la calidad de vida en Zaragoza, con más medios, más prevención y mejores herramientas de control".

Asimismo, Gaudes ha apelado a la implicación ciudadana: "Es fundamental la colaboración de todos los vecinos y vecinas para mantener la ciudad limpia, con acciones tan sencillas como determinantes como no alimentar a los animales en la vía pública o depositar correctamente los residuos dentro de los contenedores. Solo así podremos limitar de manera eficaz la presencia de plagas como roedores o palomas".

El nuevo servicio amplía no sólo su presupuesto, que pasa de 300.000 euros anuales a 500.000. Además, mejora su alcance y estructura sobre una doble vertiente: preventiva y correctiva. Así, además de responder a avisos e incidencias, se refuerzan los programas planificados para anticiparse a la aparición de plagas, una de las principales mejoras del contrato.

Entre ellos destaca el programa de desratización del alcantarillado, que contempla actuaciones preventivas periódicas --dos veces al año-- en una red de más de 33.000 registros, así como intervenciones programadas en parques, jardines y edificios municipales.

Asimismo, el contrato incluye actuaciones específicas como el control de garrapatas en parques públicos, tratamientos contra la mosca negra en ríos y cauces, y un programa estructurado de control de la población de palomas mediante sistemas de captura controlada y seguimiento técnico.

En cuanto a los recursos, el servicio contará con un equipo estable formado por nueve profesionales a jornada completa, incluyendo un responsable técnico especializado y ocho aplicadores cualificados. A ello se suma un refuerzo de medios materiales, con vehículos adaptados y respetuosos con el medio ambiente, equipos de aplicación homologados y sistemas de monitorización avanzados.

PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA DE 24 HORAS

Una de las principales novedades es la incorporación de un sistema de seguimiento digital en tiempo real, que permitirá registrar todas las actuaciones sobre el terreno mediante una aplicación informática municipal. Esta herramienta, que mejorará la actualmente existente, facilitará el control exhaustivo de los trabajos, la verificación de los tiempos de respuesta y el análisis continuo de la evolución de las plagas en la ciudad.

El contrato también mejora los tiempos de atención a incidencias, estableciendo un plazo máximo de respuesta de 24 horas ante avisos ciudadanos, con posibilidad de actuación en el mismo día en casos prioritarios, como entornos escolares o sanitarios. En situaciones de urgencia, la intervención podrá realizarse en un plazo máximo de una hora.

Desde el punto de vista ambiental, el nuevo servicio refuerza el uso de métodos más sostenibles y seguros, priorizando soluciones ecológicas y reduciendo progresivamente el empleo de productos químicos, siempre bajo criterios técnicos y de seguridad. Además, se establecen protocolos estrictos para la utilización de biocidas, con control municipal previo y seguimiento de su eficacia y seguridad.

El aumento en el presupuesto del contrato responde al incremento de las necesidades detectadas en los últimos años, especialmente en un contexto de cambio climático que favorece la proliferación de determinadas plagas. Este refuerzo económico permitirá ampliar los medios disponibles, mejorar la planificación y garantizar una mayor eficacia en las intervenciones.

El ámbito de actuación del contrato abarca toda la ciudad, incluyendo la red de alcantarillado, parques y zonas verdes, solares municipales, edificios públicos y márgenes de ríos. También contempla intervenciones en espacios privados cuando exista un riesgo para la salud pública, siempre bajo supervisión municipal.