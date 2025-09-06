El nuevo convenio del CRIE de Benabarre (Huesca) garantiza su uso educativo exclusivo durante el curso escolar

BENABARRE (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha aprobado esta semana el nuevo convenio entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Benabarre para el desarrollo del programa Centro Rural de Innovación Educativa durante el curso 2025/2026 que entre otras mejoras garantiza el uso exclusivo .

En virtud del acuerdo, el CRIE se mantendrá un curso más en las instalaciones del albergue de la localidad, cedidas por el Consistorio, tras una negociación en la que Educación ha logrado mejoras muy significativas para un mejor funcionamiento y desarrollo del programa educativo.

La fundamental radica en que el CRIE tendrá solo uso educativo durante el curso escolar, a excepción de las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Hasta ahora, los fines de semana se utilizaba también como albergue y ese uso compartido generaba muchas quejas, dado que había que recoger todo el material del CRIE cada semana, montando los lunes y desmontando los viernes, con espacios inutilizados además por tareas de limpieza.

Ahora, desde el 1 de octubre y hasta el 12 junio, se utilizará exclusivamente como CRIE, cediendo el Ayuntamiento la totalidad del edificio. Además, en los periodos de vacaciones, entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, y entre el 28 de marzo de 2026 al 6 de abril, el espacio de aulas no podrá ser utilizado como zona común por los usuarios del albergue.

Por otra parte, el convenio obliga también al Consistorio al mantenimiento continuado de las instalaciones del edificio. Además, deberá colocar paneles de división del espacio de la sala de la tercera planta, tal y como demandaba el equipo del CRIE para poder trabajar en grupos separados y ante la falta de otras dependencias. Como novedad, el Ayuntamiento permitirá también el uso de la biblioteca en horario de mañana.

No obstante, para mejorar el servicio a los centros educativos que hacen uso del CRIE, el Departamento sigue considerando esencial que, de cara al curso 2026/2027, se ofrezca un servicio de comedor en las propias instalaciones a los usuarios, que hasta ahora tienen que desplazarse todos los días dos veces al colegio para comer y cenar.

Como ya se trasladó al Ayuntamiento en su día, esta es una de las quejas reiteradas en las memorias de actividad del centro por los colegios que han participado en el programa. Mientras tanto, los alumnos seguirán haciendo uso del comedor del CPI Condes de Ribagorza.

Educación, por su parte, dotará al CRIE de presupuesto que garantice el pago de los gastos corrientes derivados del desarrollo del programa. Y será este quien asuma los gastos de limpieza y vigilancia de las instalaciones, así como los electricidad, agua y alcantarillado, calefacción, basuras y ascensor durante los días de actividad.