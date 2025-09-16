El nuevo Grado de Medicina en la USJ marca un "hito" en el inicio del curso: "Respondemos a una necesidad en Aragón"

Foto de familia en el acto de inicio de curso de la USJ. - FABIAN SIMON

Azcón ha celebrado el "aumento histórico" en el número de plazas de estos estudios en la comunidad autónoma

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El inicio del curso 2025/26 en la Universidad San Jorge está marcado por la puesta en marcha del Grado de Medicina, que ha atraído a un centenar de estudiantes y ha logrado cubrir todas las plazas ofertadas en su primer año. "Es un hito importante y damos respuesta así a una necesidad de la sociedad aragonesa", ha apuntado la rectora de la USJ, Silvia Carrascal.

La inauguración ha contado, además, con la presencia del jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, quien ha subrayado que el sistema universitario aragonés sea capaz de formar a 365 médicos cada año, una cifra que Aragón alcanza "tras un aumento histórico en el número de plazas en el Grado de Medicina".

"Este año empiezan los estudios cien nuevos alumnos y alumnas que podrán, dentro de unos cuantos años, unirse al sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma. Y eso es una magnífica noticia, porque en Aragón desde hace muchos años veníamos necesitando más médicos, pero es ahora cuando las distintas universidades han conseguido ampliar el número de plazas en medicina desde las 245 a las 365", ha explicado el presidente de Aragón.

En concreto, en 2023 iniciaron el grado de Medicina 245 alumnos en la Universidad de Zaragoza --200 en Zaragoza y 45 en Huesca--. Este Gobierno ha creado 120 plazas nuevas en estos dos años: 20 en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza y 100 en la USJ.

Asimismo, Azcón ha destacado que "el 85% de los estudiantes son de Aragón, lo que hace que sea mucho más fácil que el día de mañana vayan a quedarse en su casa a ejercer su profesión y, por tanto, vayan a entrar en el sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma".

NUEVO CURSO

Por su parte, la rectora de la USJ ha comentado que los cien estudiantes que incorpora el Grado de Medicina se suman a los 1.300 que han llegado al campus en los últimos días. Así, ha cifrado en 5.100 los miembros de la comunidad educativa y en 26 las titulaciones de grado y 11 dobles titulaciones ofertadas en la institución universitaria.

Con la titulación de Medicina en la USJ "damos respuesta a una necesidad de la sociedad aragonesa, también a nivel nacional, de sanitarios", ha señalado Carrascal, quien ha manifestado: "En el futuro, al igual y siguiendo la estela de la Universidad de San Jorge en área de salud, seguimos y esperamos seguir formando buenos profesionales, tanto en la titulación de Medicina como en las otras que tenemos del mismo ámbito".

De hecho, la rectora ha precisado que las titulaciones vinculadas al sector de la salud han registrado el mayor incremento de demanda en los últimos años. No obstante, ha puesto el foco sobre la oferta académica en el área educativa, ciencias sociales y tecnología.

MEDICINA EN TERUEL

Sobre la implantación de los estudios de Medicina en la ciudad de Teruel, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que "el objetivo es que puedan ponerse en funcionamiento en el curso 2026-2027".

"Un paso fundamental ha sido que el Obispo Polanco ya sea hospital universitario. Sin que haya un hospital universitario de referencia en el que se puedan hacer las prácticas, no es posible poner en marcha la titulación", ha comentado Jorge Azcón.