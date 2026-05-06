El nuevo Hospital de Alcañiz comienza a atender a los pacientes de las consultas de Cardiología y Digestivo

Aragón.- El nuevo Hospital de Alcañiz empieza a atender a pacientes de las consultas de Cardiología y Digestivo - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital de Alcañiz atiende desde esta semana a los pacientes de las consultas de Cardiología y Digestivo. Se unen a las 15 especialidades médicas que ya se ofrecen en estas instalaciones. A partir de ahora, unos 1.800 usuarios van a pasar cada semana por este centro.La consulta de Cardiología, que ha comenzado este lunes, 4 de mayo, recibe, de media, a unos 180 pacientes a la semana y la de Digestivo, que se inicia este viernes, día 8, a alrededor de 175 pacientes.

También se ha trasladado en estos primeros días de mayo el servicio de Citaciones y Admisión. Se une a otros servicios no sanitarios que ya se ofrecen en este hospital, los de Información y Atención al Usuario, Administración, Mantenimiento y Docencia.

El Servicio de Cardiología está formado por tres facultativos y dos enfermeras. Mientras se completa el proceso de traslado, la actividad se desarrolla de forma simultánea entre el hospital antiguo y el nuevo.

Toda la actividad de Cardiología, tanto consultas, como pruebas funcionales, está ubicada en la segunda planta del nuevo hospital, concentrando así el servicio en un único espacio. Este servicio ha realizado una reorganización y mejora de sus instalaciones, pasando de disponer de una consulta y un despacho a dos consultas, una sala de pruebas funcionales doble, con capacidad para dos puestos, una sala para la realización de ecocardiografía Doppler y una sala específica para la realización de electrocardiogramas.

En cuanto al equipamiento, se ha dotado al servicio de nuevo material, del que se puede destacar un ecocardiógrafo, grabadoras Holter --que sirven para registrar la actividad eléctrica del corazón durante un periodo prolongado--, monitores, carro de paradas --para atender a pacientes con paro cardiorrespiratorio o en riesgo vital inminente--, desfibrilador y mobiliario clínico diverso.

CONSULTA DE DIGESTIVO

La actividad de la consulta de Digestivo en el nuevo Hospital de Alcañiz dará comienzo este viernes, 8 de mayo. El servicio está compuesto por cuatro especialistas en Aparato Digestivo y una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que van a hacer compatible su actividad entre el hospital nuevo y el viejo durante unas semanas.

Las endoscopias y el resto de pruebas funcionales continuarán realizándose en el hospital antiguo hasta el traslado del bloque quirúrgico y del servicio de Urgencias.

En el nuevo hospital, la unidad de Digestivo experimenta una importante ampliación ya que pasa de una sala de pruebas funcionales, un despacho y una consulta a contar con tres consultas, dos salas de endoscopia, una sala de lavado de endoscopios y una sala de recuperación de pruebas funcionales, con capacidad para siete pacientes de forma simultánea.

Por lo que respecta al equipamiento, ha incorporado equipos de endoscopia digestiva, diferentes lavadoras de endoscopios, mobiliario clínico diverso, carro de paradas, camillas de transporte, monitores y sillones de tratamiento. Toda la unidad, incluyendo consultas y pruebas funcionales, está ubicada en la segunda planta del nuevo hospital.

SERVICIOS Y CONSULTAS YA TRASLADADAS

Junto a Cardiología y Digestivo, los servicios médicos que ya se ofrecen en el nuevo Hospital de Alcañiz son los de Salud Laboral y Radiodiagnóstico y las consultas de Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Dermatología, Neurología, Neumología, Nefrología, Hematología, Cirugía General, Urología y Oncología Radioterápica.

El nuevo Hospital de Alcañiz continúa así con su puesta en marcha paulatina para una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.