El nuevo hospital de Alcañiz incorpora este mes las consultas de Hematología, Cirugía y Urología

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, visita uno de los quirófanos del nuevo hospital de Alcañiz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital de Alcañiz (Teruel) incorpora este mes de abril las consultas de Hematología, Cirugía General y Urología, que se unen así a los 12 servicios médicos o consultas que ya se ofrecen en estas instalaciones, por las que pasarán cerca de 1.400 pacientes a la semana.

En concreto, este miércoles han entrado en funcionamiento las consultas de Hematología, atendidas por un médico y una enfermera, que verán a una media de 40 pacientes a la semana. La semana que viene se sumarán las consultas de Cirugía General y, la siguiente, las de Urología, por donde pasan 75 y 125 pacientes a la semana, respectivamente.

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha visitado las nuevas consultas y otros espacios del hospital. Ha estado acompañado por el equipo directivo del hospital, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y la Delegada Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez Casas.

Las consultas de Cirugía serán atendidas por un facultativo médico, un profesional de Enfermería y un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y las de Urología por un médico y dos profesionales de Enfermería.

Todas ellas cuentan con espacios más amplios, que ganan en luminosidad y confortabilidad, tanto para pacientes, como para profesionales.

Bancalero ha mencionado otras mejoras, como la dotación de nuevos ecógrafos y un baño adaptado para pacientes ostomizados en las consultas de Cirugía, lo que permitirá ofrecer un espacio con condiciones específicas de seguridad e higiene para este tipo de pacientes.

MÁS PROFESIONALES

En cuanto a recursos humanos, este hospital crece en número de profesionales ya que incorpora ahora un cirujano, un traumatólogo y un anestesista, a los que hay que sumar las plazas de difícil cobertura, que en sus dos primeras convocatorias llevarán a 33 facultativos que han obtenido plaza en este centro.

Los diez primeros profesionales que han optado por estas plazas en Alcañiz comienzan a trabajar este viernes, 17 de abril, y en los próximos meses se incorporarán otros 23.

Hasta ahora, tanto en el hospital alcañizano como en otras categorías profesionales, se han realizado más de 40 nuevas contrataciones de profesionales como auxiliares, administrativos, celadores, técnicos, TCAES y enfermeras. El consejero de Sanidad en funciones ha subrayado que la apuesta del Gobierno de Jorge Azcón por la sanidad pública "es inegable".

En el sector sanitario de Alcañiz, con motivo de la apertura del nuevo hospital, la hemodiálisis ha pasado a ser cien por cien pública, donde se ha incrementado la plantilla de Enfermería de 5 a 8 profesionales, a las que hay que sumar 3 TCAES.

Además, por primera vez, la sanidad pública en el Bajo Aragón y otras seis comarcas dispone de una resonancia magnética y de un densitómetro. Hasta ahora, estas pruebas se realizaban en centros concertados y en la unidad móvil concertada.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

El titular de Sanidad ha manifestado que este Gobierno ha invertido, en la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Alcañiz, de media anual, el doble que el anterior: 20 millones de euros al año en 2024 y 2025, frente a los alrededor de 12 de media anual que se destinaron entre 2017 y 2023.

La directora del Hospital de Alcañiz, Carmen Gan, ha subrayado que el nuevo centro "va a marcar un antes y un después en la asistencia sanitaria del sector de Alcañiz" y ha agradecido la colaboración de todos los profesionales en su puesta en marcha.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha agradecido la implicación con el territorio y ha expresado su satisfacción por el avance en la puesta en marcha de este hospital. Ha recordado también que el Ayuntamiento ha reforzado las líneas municipales de autobús que llegan hasta el nuevo centro.

SERVICIOS YA TRASLADADOS

Los servicios médicos que ya se ofrecen en el nuevo Hospital de Alcañiz son los de Salud Laboral y Radiodiagnóstico, a los que se suman las consultas de Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Dermatología, Neurología, Neumología, Nefrología y Hemodiálisis.

El pasado 30 de marzo, comenzó a funcionar en el nuevo hospital la Consulta de Oncología Radioterápica, que funciona cada 15 días y por la que pasan 60 pacientes al mes.

En marzo, también se ha trasladado el Servicio de Información y Atención al Usuario, que se suma a otros servicios no médicos como los de Administración, Mantenimiento y Docencia.

El nuevo Hospital de Alcañiz continua así con su puesta en marcha paulatina para una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Minera