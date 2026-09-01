El nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel inicia su actividad con las primeras consultas en El Planizar

El gerente de Teruel, P. Eced, con la oncóloga radioterápica, M. Lanzuela; la directora de Enfermería del SALUD T., Clares, y la directora de Atención Hospitalaria del SALUD, S. Guillén, en el búnker de radioterapia - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha iniciado este martes, 1 de septiembre, su actividad asistencial con la atención a los primeros pacientes en las nuevas instalaciones de El Planizar. La puesta en funcionamiento del centro se realizará de forma progresiva durante los próximos meses, con un proceso de traslado diseñado para garantizar la calidad asistencial y la seguridad de pacientes y profesionales.

Las primeras consultas externas que han comenzado a funcionar corresponden a Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología y Oncología Radioterápica. La directora de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Sara Guillén, y el gerente del Sector Sanitario de Teruel, Pedro Eced, han visitado este martes las instalaciones junto a los profesionales implicados en esta primera fase.

Durante este periodo inicial, las cuatro especialidades se concentran en una misma zona de la planta calle del hospital. Se trata de una organización temporal planteada para facilitar tanto la accesibilidad como la orientación de pacientes y profesionales mientras avanza la puesta en marcha del nuevo centro. El acceso de los usuarios a estas consultas se realiza a través de la entrada de Rehabilitación.

"Hoy es un día muy importante para la sanidad turolense. El inicio de la actividad asistencial en el nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco marca el comienzo de una nueva etapa en un proyecto largamente esperado que mejorará la atención sanitaria de los ciudadanos de la provincia", ha destacado Sara Guillén.

La responsable del SALUD también ha agradecido el trabajo desarrollado durante los últimos meses por los profesionales sanitarios y no sanitarios, los equipos técnicos y de mantenimiento y los responsables de la planificación del traslado. Según ha señalado, todos ellos han trabajado para hacer posible este primer paso y continúan implicados en el proceso de traslado.

UNOS 260 PACIENTES CADA SEMANA

Las cuatro especialidades que han iniciado ahora su actividad atenderán aproximadamente a 260 pacientes cada semana. La apertura se ampliará de manera escalonada durante los próximos meses con la incorporación de las consultas de Traumatología, Dermatología, Cirugía General y Medicina Interna, junto con el personal correspondiente.

El inicio de la actividad de Oncología Radioterápica coincide además con la recepción por parte del SALUD de las obras del búnker de radioterapia, que ya han concluido. La implantación completa de este servicio, sin embargo, se realizará en diferentes fases.

En esta primera etapa se han puesto en marcha las consultas de revisión de pacientes ya tratados, que sustituyen a las que hasta ahora se realizaban en el antiguo Obispo Polanco. El siguiente paso será la puesta en funcionamiento del TAC de planificación, necesario para diseñar con precisión los tratamientos radioterápicos.

La fase definitiva llegará con la entrada en funcionamiento del acelerador lineal de electrones, prevista para el primer trimestre de 2027. La tramitación necesaria para su puesta en marcha ya se ha iniciado. Cuando el equipo esté operativo, los pacientes podrán completar en Teruel todo el circuito asistencial de radioterapia y evitar los desplazamientos a Zaragoza.

UN NUEVO GIMNASIO DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación es otra de las áreas que han comenzado su actividad en El Planizar. Junto a las consultas, se ha iniciado la puesta en funcionamiento del nuevo gimnasio, que dispone de acceso independiente desde la calle y está adaptado para personas con movilidad reducida.

El espacio ocupa 961 metros cuadrados e incorpora nuevas salas y equipamientos para tratamientos específicos de suelo pélvico, linfedema, presoterapia, magnetoterapia, electroterapia y terapia ocupacional.

Entre las novedades se encuentra también una grúa de techo destinada a la rehabilitación de pacientes con movilidad reducida, además de nuevos equipos terapéuticos y de ejercicio. Durante el periodo de traslado, parte de los tratamientos continuará realizándose en las instalaciones del actual hospital.

Por su parte, Endocrinología y Reumatología han comenzado su actividad en el nuevo centro con una consulta de cada especialidad.

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco cuenta con una superficie de 64.000 metros cuadrados, frente a los 21.000 del actual centro, lo que supone triplicar el espacio disponible. También incrementa un 13 por ciento el número de camas de hospitalización, que pasan de 205 a 232.

De estas, 32 estarán situadas en habitaciones individuales, más del doble de las existentes actualmente. A esta capacidad se añadirán en el futuro otras 54 habitaciones individuales previstas en el nuevo módulo que se encuentra actualmente proyectado.

La apertura de estas primeras consultas supone el comienzo de un proceso de puesta en funcionamiento que continuará durante los próximos meses. El nuevo hospital incorpora, además del traslado de la actividad existente, nuevas prestaciones asistenciales, espacios y equipamientos, mejoras tecnológicas y medidas específicas de accesibilidad, con el objetivo de transformar la atención sanitaria en Teruel.