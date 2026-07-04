Nuevo impulso del Gobierno de Zaragoza a la electrificación de la red de autobús urbano

Un autobús eléctrico de la flota de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha dado un nuevo impulso al proceso de electrificación de la red de autobús urbano de Zaragoza, que finales de este año prevé contar con 23 nuevos autobuses 100% eléctricos. En este caso las inversiones aprobadas en su última reunión tienen que ver con los necesarios elementos de recarga en cocheras, con la compra e instalación de nuevos cargadores y la adecuación de la propia infraestructura eléctrica que soporte dichos cargadores.

En concreto, se ha dado luz verde a Avanza para continuar con los hitos previstos en este proceso, lo que supone una inversión de 1.158.660,82 euros en los cargadores (que han sido encargados a la empresa MIDES); y 686.124,26 en la instalación eléctrica y puesta en servicio de la misma, adjudicada a Endesa Energía.

El objetivo es que estos nuevos elementos de carga estén listos coincidiendo con la incorporación de los nuevos 23 autobuses Mercedes eCitaro que ya están encargados, prevista para finales de este año. Éstos se sumarán a los 112 vehículos 100% eléctricos y cero emisiones ya en funcionamiento.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha reafirmado "la voluntad del Gobierno en continuar con este proceso de electrificación, el más ambicioso de España. Seguimos trabajando en mejorar el servicio que se ofrece los ciudadanos de Zaragoza, un objetivo que recibirá un importante impulso cuando se ponga en marcha el futuro contrato y que está, además, enmarcado en los objetivos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que nos han llevado a ser finalista a Capital Verde Europea en 2028".

ASEOS PARA LOS CONDUCTORES DE LAS NUEVAS CIRCULARES

Por otra parte, en este Gobierno también se ha dado luz verde a la instalación de dos aseos fijos para uso de los conductores de Avanza en las líneas Ci3 y Ci4. Estos baños, con un importe de más de 30.000 euros cada uno, estarán ubicados en Echegaray y Caballero con Salvador Minguijón y en Paseo de la Ribera, junto al Azud del Ebro, respectivamente.