Un nuevo incendio en Villafranca de Ebro (Zaragoza) corta de nuevo la AP-2 durante una hora

El incendio se ha generado de nuevo en el término municipal de Villafranca de Ebro (Zaragoza). - ELABORACIÓN PROPIA

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio declarado este jueves, 27 de agosto, en el término municipal zaragozano de Villafranca de Ebro, ha obligado a cortar de nuevo el tráfico en la AP-2 durante una hora.

El fuego ha comenzado en torno a las 15.00 horas unos kilómetros antes de donde se originó este miércoles, han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que han confirmado que la situación se ha resuelto en torno a las 16.00 horas.

En concreto, el corte del día anterior se produjo en torno al punto kilométrico 30 y el de este jueves, entre los kilómetros 21 y 22 de la AP-2, en dirección Barcelona.

Por otro lado, el incendio declarado este miércoles en la zona ha quedado extinguido a las 12.30 horas de este jueves tras afectar a unas cien hectáreas.