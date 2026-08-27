Un nuevo incendio en Villafranca de Ebro (Zaragoza) corta de nuevo la AP-2 durante una hora

El incendio se ha generado de nuevo en el término municipal de Villafranca de Ebro (Zaragoza).
El incendio se ha generado de nuevo en el término municipal de Villafranca de Ebro (Zaragoza). - ELABORACIÓN PROPIA
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 27 agosto 2026 19:03
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ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio declarado este jueves, 27 de agosto, en el término municipal zaragozano de Villafranca de Ebro, ha obligado a cortar de nuevo el tráfico en la AP-2 durante una hora.

El fuego ha comenzado en torno a las 15.00 horas unos kilómetros antes de donde se originó este miércoles, han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que han confirmado que la situación se ha resuelto en torno a las 16.00 horas.

En concreto, el corte del día anterior se produjo en torno al punto kilométrico 30 y el de este jueves, entre los kilómetros 21 y 22 de la AP-2, en dirección Barcelona.

Por otro lado, el incendio declarado este miércoles en la zona ha quedado extinguido a las 12.30 horas de este jueves tras afectar a unas cien hectáreas.

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