Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis ya saben su primer camino en la Champions

Archivo - Imagen del trofeo de ganador de la Liga de Campeones - Tom Weller/dpa - Archivo
MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el Real Betis han conocido este jueves sus respectivos rivales en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027, con el conjunto blaugrana, el colchonero y el castellonense posiblemente como los peores parados.
El de Hansi Flick tendrá oponentes de nivel como el actual campeón, el Paris Saint-Germain francés, y los ingleses Manchester City y Aston Villa, mientras que el de Diego Pablo Simeone, anfitrión de la final en el Riyadh Air Metropolitano, se enfrentará al Bayern alemán y al Liverpool FC y el Manchester United ingleses.
Por su parte, el 15 veces campeón de Europa ha tenido algo más de suerte y se medirá principalmente al actual subcampeón y verdugo hace dos temporadas, el Arsenal FC inglés, y también al Inter de Milán italiano.
Finalmente, el Villarreal CF no ha tenido demasiada fortuna con una liguilla ante el PSG, el Liverpool, el Manchester United, el Borussia Dortmund alemán y el Nápoles italiano, y el Real Betis, en su retorno a la Champions 21 años después, jugará principalmente ante el Arsenal FC, el Bayern, el Oporto portugués y el Borussia Dortmund.
--RIVALES DE EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS
FC BARCELONA: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting Portugal (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como 1907 (C) y Sabah (F).
REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) y AEK (F).
ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) y Stuttgart (F).
VILLARREAL CF: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C) y Slovan Bratislava (F).
REAL BETIS: Arsenal (C), Bayern (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como 1907 (C) y Slovan Bratislava (F).