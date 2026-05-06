El nuevo tanque de tormentas junto al cementerio de Torrero, en Zaragoza, estará terminado el primer trimestre de 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, enel parque del barranco de la Muerte, donde ha anunciado que el nuevo tanque de tormentas junto al cementerio de Torrero estará terminado el primer trimestre de 2027 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza construirá un nuevo tanque de tormentas, junto al cementerio de Torrero, para evitar situaciones de riesgo ante fuertes avenidas de agua, como la de julio de 2023, y la previsión es que concluya el primer trimestre de 2027 y que cuente con financiación de AWS --Amazon Web Services--.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado la zona en el entorno del parque del barranco de la Muerte, en Parque Venecia, donde ha anunciado que el Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto de obras, que tiene un coste de algo más de 837.000 euros, al que seguirá después la construcción de varios diques de laminación aguas arriba de la Z-40 y en una tercera fase se soterrará el barranco de la Muerte en la Z-30 mediante un colector, que permitirá duplicar la capacidad actual y mitigar el riesgo de inundación.

Chueca ha avanzado que hará una encomienda de gestión a Ecociudad, para que esta sociedad municipal lo licite y lleve a cabo las obras para ser "más ágil y más rápido" y que a principios de 2027 pueda estar finalizado este tanque de tormentas y continuar con el resto de las actuaciones de esta segunda fase del proyecto, después de que hace unos meses terminara la primera fase que ha sido el canal perimetral que discurre por detrás del CEIP María Zambrano y que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros del presupuesto municipal.

El tanque de tormentas en los campos de fútbol próximos al camposanto es una obra "importante", con una capacidad de 20.000 metros cúbicos que permitirá laminar los caudales del entorno del cementerio de Torrero y "reducir de forma significativa las inundaciones".

La actuación incluye la adecuación de la cuneta aledaña al cerramiento del cementerio para evacuar los caudales, un aliviadero en la zona norte del campo de fútbol, que estará cerrada, en caso de llenado del depósito. Al lado del aliviadero se construirá una conducción de vaciado en el fondo del depósito.

En concreto, las principales actuaciones que comprende el tanque de tormentas supondrán la excavación y ejecución del tanque, la adecuación de la salida de pluviales del cementerio de Torrero y la obra de amortiguación, las cunetas perimetrales de drenaje y arquetas de derivación, el desagüe del tanque de tormentas a la red de colectores --nuevas conducciones y adecuación de las existentes--, el aliviadero del tanque y su colchón amortiguador, así como otros elementos auxiliares y reposición de servicios afectados.

MÁS ACTUACIONES

Además de estos 20.000 metros cúbicos se actuará sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados que incorporará un sistema de aliviaderos y conducciones de vaciado para garantizar su correcto funcionamiento incluso en situaciones más extremas.

"La obra no acaba ahí --ha comentado Chueca-- porque a continuación se va a actuar en distintos diques de laminación en el entorno lateral del propio barranco que permitirá seguir reduciendo esos riesgos de inundaciones y finalizará con un gran colector en el entorno de la Z-30 y por tanto permitirá en el futuro reducir el riesgo ante lluvias torrenciales".

En rueda de prensa, Chueca ha precisado que en el primer trimestre de 2027 "tiene que estar finalizado" el tanque de tormentas, para acometer después los diques de laminación y finalmente el gran colector de la Z30, que tiene un presupuesto en torno a unos 9 millones de euros.

El objetivo del gran colector no es tanto reducir el riesgo de inundaciones como transportar ese caudal ya reducido aguas arriba y que no vaya por la Z30 como hace ahora cuando hay inundación, sino que vaya por discurra por un colector.

La alcaldesa ha detallado que el colector irá por la acera, en paralelo a la Z30, y en alguna zona por debajo del acueducto "se tendrá que intervenir en algún carril, pero es una pequeña parte, la mayor parte va por el lateral, por lo que sería la acera", ha apostillado.

FINANCIACIÓN

Sobre la financiación, ha informado de que a diferencia del canal perimetral que se hizo con fondos propios, este tanque de tormentas "va a tener financiación del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Amazon Web Services de 14 millones de euros".

Al respecto, ha destacado que el Gobierno de Zaragoza "ha tenido la habilidad de evitar que todo recaiga sobre el gasto público que son los impuestos de los ciudadanos para convencer a otras empresas que están llegando a la ciudad que tienen objetivos de sostenibilidad y que quieren abordar proyectos de responsabilidad social y medioambiental corporativos para que puedan hacerse cargo de la inversión".

Chueca ha abundado al señalar que buscan que el impacto económico para las cuentas municipales, "siempre que sea posible, sea el menor para los zaragozanos", lo que permite hacer inversiones récord, como las que se van a cometer este año, con 128 millones de euros en la ciudad de Zaragoza "sin subir los impuestos".

COMPARATIVA

Estos 128 millones de euros se invierten "en lo que se ve y piden los vecinos, pero también en lo que no se ve, que no piden los vecinos, pero que nuestra obligación como gestores de la ciudad es anticiparnos y prevenir esas necesidades", ha dicho.

Chueca ha aportado el dato de la ciudad vive un "transformación única", con proyectos como la regeneración del Huerva, la construcción del nuevo estadio de La Romareda, Distrito 7, y la reforma de más de 30 calles en este mandato.

A todo ello se suma lo que los técnicos denominan "lo gris", que atañe a la red de tuberías y que desde que gobierna el PP ha supuesto una inversión de 26 millones de euros en abastecimiento y más de 33 millones en la red de saneamiento.

En total, son 59 millones de euros en renovar la red de tuberías y de saneamiento de la ciudad. Una situación "totalmente diferente" a la de los años anteriores al PP porque en 2016 con el Gobierno de ZeC se dedicaron 116.00 euros para la renovación de 290 metros de tuberías, mientras que el pasado año cambiaron 7.000 metros de tuberías por importe de 3,5 millones de euros.

PROTESTAS VECINALES

Sobre las protestas en Parque Venecia, donde los vecinos han colocado cruces con los nombres de los equipamientos que no se van a poder construir, Chueca ha comentado que la vocación de su gobierno es "siempre de escucha" y ha explicado que han optado por priorizar la vivienda.

"Hemos actuado como creemos que es mejor ante unos equipamientos que difícilmente iban a ser construidos o que hemos considerado que no eran necesarios y que había una mayor demanda y necesidad en el barrio de tener vivienda pública asequible". La alcaldesa ha avanzado que hablarán con los vecinos y después de escucharles analizarán sus peticiones para decidir conforme a lo más conveniente para el distrito.

"Nuestra intención es mejorar el barrio, mejorar la ciudad y si estamos abordando el poner solución a uno de los problemas más importantes que tienen los vecinos en Zaragoza, que es el de la vivienda y sobre todo los jóvenes, pues vamos a intentar que sea de la mejor forma posible para todos. No queremos crear otro problema, estamos para solucionar problemas, no para buscarlos", ha zanjado.