El nuevo tobogán infantil, León Garganchón, itinerará por los barrios de Zaragoza en las fiestas del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta el nuevo tobogán infantil, León Garganchón, que itinerará por los barrios en las fiestas del Pilar - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado esta tarde en sociedad al "nuevo símbolo de la alegría y el espíritu festivo que recorrerá todos los distritos de la ciudad en las próximas fiestas del Pilar: el León Garganchón".

Se trata de un nuevo tobogán infantil itinerante que representa al león rampante símbolo de la ciudad que aspira a convertirse en un elemento tan tradicional y popular como el "Tragachicos".

Se introduce así en los festejos de este 2025 una de las principales novedades de la edición, que apuesta por nuevos formatos y potenciar espacios y actos de reciente creación que lograron un seguimiento destacado en los últimos años.

"Con el nuevo León Garganchón se multiplican las opciones de los niños zaragozanos de disfrutar de los elementos tradicionales más queridos, como son la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el Tragachicos.

Cada uno de ellos saldrá en nueve ocasiones. El Tragachicos pasará por la plaza del Pilar --zona Delegación del Gobierno--, Universidad, Rosales del Canal, Parque Grande, Almozara, Actur, Miralbueno, Puerto Venecia, Picarral.

Por su parte, el León Garganchón girará por la Plaza del Pilar --zona Delegación--, Oliver, Las Fuentes, San José, Valdefierro, Centro, La Jota, Plaza Salamero y Glorieta Esperanto.

La Comparsa Municipal de Gigantes, Cabezudos y Caballitos pasará por el Hospital Infantil, el Pregón, la Plaza del Pilar 9 salidas y los barrios de San José, Romareda, Casetas, Montecanal, Puerto Venecia, La Jota y Monzalbarba.

ZARAGOZA ES EL LEÓN

Precisamente esta creación para el público infantil es el emblema sobre el que va a girar el desfile del pregón de este año, que tiene como lema "Zaragoza es el León", con el estreno de este nuevo tobogán infantil que aspira a alcanzar la misma popularidad que su hermano mayor como símbolo de alegría y el espíritu festivo zaragozano.

De esta manera, el desfile y pregón inaugural de las Fiestas supondrá el recibimiento de la ciudadanía a esta nueva figura. El desfile va a mantener su recorrido habitual, con la salvedad de que, en el tramo de César Augusto que está en obras sólo podrá situarse público en el lado de los números pares.

El hilo conductor del desfile en esta edición se centra en los símbolos de la ciudad y en estas fechas. Por ello, los cuatro bloques se centrarán en el pregonero mayor, los elementos más evocadores de la ciudad, como el Ebro, la basílica del Pilar, las medidas de las Virgen, para una segunda parte con la diversión popular de los peñistas, las vaquillas, charanga y otros elementos clásicos, para concluir con la presentación del "León Garganchón", acompañado de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza.

La celebración de las fiestas del Pilar mantendrá en 2025 la tendencia de crecimiento continuado gracias a los más de 1.000 actos, de propuestas de ocio, música, de expresiones artísticas y de folclore y tradición que se sucederán durante los 10 días de celebración, uno más de lo habitual.