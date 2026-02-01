Núñez Feijóo (PP) dice "no a la regularización masiva sin garantías" y apela al consenso europeo

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, durante una comida mitin en Calatayud junto con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - Ramón Comet - Europa Press

CALATAYUD (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo "no a la regularización masiva sin garantías" y ha apelado al consenso de la UE en materia de control de fronteras. Ha protagonizado un mítin comida en Calatayud (Zaragoza) junto con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección.

"Europa tiene un pacto de migración y asilo, está fortaleciendo sus fronteras, está consensuando sus políticas de migración y sus políticas de deportaciones, y en España se está haciendo todo lo contrario", de forma que "la imagen del Gobierno de España es demoledora en el exterior".

Feijóo ha dicho que "si un inmigrante quiere trabajar en España, ha de hacerlo con contrato de trabajo; si viene a trabajar, si viene a cumplir nuestras leyes, si viene sin ningún tipo de antecedente penal o antecedente policial, si viene a integrarse en nuestra sociedad, entonces sí", pero "si no viene a trabajar, si no cumple las leyes, si tiene antecedentes penales o policiales y si no se integra en nuestra sociedad, la respuesta es no".

Precisamente "eso es lo que está haciendo toda Europa" porque "no es posible regularizar a todos porque necesitamos una memoria económica" ya que "España no es un saco sin fondo", ha continuado, añadiendo que "es imposible acoger a todos los ciudadanos del mundo".

Los populares "queremos acogerlos, realmente, cuando vengan a aportar, a comportarse y a cumplir las leyes a las que estamos nosotros, cuando vengan de forma razonable, ordenada, legal y humana", ha manifestado Feijóo, enfatizando que "no puede ser que la ilegalidad produzca derechos en España, no puede ser que entrar irregularmente en España suponga un permiso de residencia en nuestro país"

Eso "no lo está haciendo nadie, ningún primer ministro socialista, liberal o conservador de Europa está haciendo esta política de descontrol".

ANTECEDENTES

El presidente del PP ha dicho que, de cara a la regularización masiva anunciada por el Gobierno de España, se pide un certificado de ausencia de antecedentes penales y policiales "y si no lo certifica --el país de origen--, pues entonces lo firma la persona solicitante".

De esta forma, "los antecedentes policiales, uno a uno, no se van a comprobar" y "una persona que pueda tener antecedentes policiales por robos o por hurtos, que todavía no tenga un juicio, y por lo tanto no tenga un antecedente penal consolidado, esa persona puede entrar en España y se puede quedar a vivir en España simplemente con rellenar una declaración personal".

Feijóo ha sido tajante al aseverar que "para abrir las puertas de la nación hace falta algún requisito más que querer vivir en la nación: Hace falta querer levantarla, querer mejorarla y querer respetarla" y "si no se respeta a la nación, es evidente que esta persona no puede vivir legalmente en nuestro país".

Se ha referido a Podemos, cuyos líderes "han dicho muy claramente que quieren regularizar a todos los inmigrantes irregulares para que voten en los próximos años", una política que "no es humanidad, sino electoralismo; no es ayudar a quien lo necesita, es intentar comprar votantes en el futuro".