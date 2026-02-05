El Obispo Polanco de Teruel retransmite en directo una operación robótica para un congreso nacional de cirujanos

Quipo de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, esta mañana momentos antes de la intervención quirúrgica. - HOSPITAL UNIVERSITARIO OBISPO POLANCO

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel participará en las XLV Jornadas de Actualización en Cirugía, que se celebran en Sevilla del 4 al 6 de febrero, con la retransmisión en directo de una cirugía esófago-gástrica reconstructiva asistida por cirugía robótica desde uno de sus quirófanos.

La intervención puede seguirse en tiempo real por los asistentes al encuentro, que reúne a cerca de 550 profesionales del ámbito quirúrgico a nivel nacional e internacional.La cirugía se realiza este jueves 5 de febrero por la mañana y forma parte de las sesiones de cirugía en directo del programa científico.

Durante la intervención, el equipo quirúrgico del Hospital U. Obispo Polanco explica el procedimiento paso a paso e interactúa con los profesionales asistentes al congreso, respondiendo a preguntas y comentarios en tiempo real.

La cirugía esófago-gástrica aborda patologías que afectan al esófago y al estómago, tanto de origen benigno como maligno, y comprende procedimientos de alta complejidad técnica.

En muchos casos, este tipo de intervenciones requiere técnicas reconstructivas avanzadas y abordajes mínimamente invasivos, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y favorecer una recuperación más rápida del paciente.

El Hospital U. Obispo Polanco ha incorporado recientemente el robot quirúrgico Versius a su actividad asistencial. Desde su instalación, el pasado mes de diciembre, y contando con la intervención realizada el día previo a la retransmisión en directo, el centro ha llevado a cabo un total de 22 cirugías asistidas por robot, principalmente en el ámbito de la cirugía del aparato digestivo.

El jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Obispo Polanco, José Noguera, ha señalado que "para nuestro hospital es una gran oportunidad poder participar en estos foros de cirugía a nivel internacional".

En este sentido, ha indicado que esta participación "supone una representación de nuestra ciudad, de nuestro hospital y de nuestro entorno dentro del contexto internacional de la cirugía".

Asimismo, ha destacado el nivel académico del encuentro, subrayando que "hay un nivel de discusión de alta calidad y de alta complejidad", y ha añadido que "poder estar ofreciendo una cirugía en directo y discutiendo con expertos no solamente a nivel nacional sino internacional, y con conexión desde otros hospitales, es una oportunidad que nos permite avanzar tanto en el proceso quirúrgico como docente, y sobre todo en el ámbito de la excelencia de la cirugía robótica".

La retransmisión se lleva a cabo mediante una conexión simultánea entre los quirófanos del Hospital Universitario Obispo Polanco y la sede del congreso en Sevilla, con el apoyo de equipos técnicos audiovisuales especializados, y tendrá una duración aproximada de dos horas.

La participación del hospital turolense en este tipo de encuentros profesionales refuerza su papel como centro de referencia en cirugía y su integración en circuitos de formación y actualización quirúrgica de ámbito nacional e internacional.