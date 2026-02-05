El Obispo Polanco de Teruel retransmite en directo una operación robótica para un congreso nacional de cirujanos

Más de 500 profesionales siguen la intervención en unas jornadas de referencia en cirugía mínimamente invasiva celebradas en Sevilla

Quipo de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, esta mañana momentos antes de la intervención quirúrgica.
Publicado: jueves, 5 febrero 2026 11:38
ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel participará en las XLV Jornadas de Actualización en Cirugía, que se celebran en Sevilla del 4 al 6 de febrero, con la retransmisión en directo de una cirugía esófago-gástrica reconstructiva asistida por cirugía robótica desde uno de sus quirófanos.

La intervención puede seguirse en tiempo real por los asistentes al encuentro, que reúne a cerca de 550 profesionales del ámbito quirúrgico a nivel nacional e internacional.La cirugía se realiza este jueves 5 de febrero por la mañana y forma parte de las sesiones de cirugía en directo del programa científico.

Durante la intervención, el equipo quirúrgico del Hospital U. Obispo Polanco explica el procedimiento paso a paso e interactúa con los profesionales asistentes al congreso, respondiendo a preguntas y comentarios en tiempo real.

La cirugía esófago-gástrica aborda patologías que afectan al esófago y al estómago, tanto de origen benigno como maligno, y comprende procedimientos de alta complejidad técnica.

En muchos casos, este tipo de intervenciones requiere técnicas reconstructivas avanzadas y abordajes mínimamente invasivos, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y favorecer una recuperación más rápida del paciente.

El Hospital U. Obispo Polanco ha incorporado recientemente el robot quirúrgico Versius a su actividad asistencial. Desde su instalación, el pasado mes de diciembre, y contando con la intervención realizada el día previo a la retransmisión en directo, el centro ha llevado a cabo un total de 22 cirugías asistidas por robot, principalmente en el ámbito de la cirugía del aparato digestivo.

El jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Obispo Polanco, José Noguera, ha señalado que "para nuestro hospital es una gran oportunidad poder participar en estos foros de cirugía a nivel internacional".

En este sentido, ha indicado que esta participación "supone una representación de nuestra ciudad, de nuestro hospital y de nuestro entorno dentro del contexto internacional de la cirugía".

Asimismo, ha destacado el nivel académico del encuentro, subrayando que "hay un nivel de discusión de alta calidad y de alta complejidad", y ha añadido que "poder estar ofreciendo una cirugía en directo y discutiendo con expertos no solamente a nivel nacional sino internacional, y con conexión desde otros hospitales, es una oportunidad que nos permite avanzar tanto en el proceso quirúrgico como docente, y sobre todo en el ámbito de la excelencia de la cirugía robótica".

La retransmisión se lleva a cabo mediante una conexión simultánea entre los quirófanos del Hospital Universitario Obispo Polanco y la sede del congreso en Sevilla, con el apoyo de equipos técnicos audiovisuales especializados, y tendrá una duración aproximada de dos horas.

La participación del hospital turolense en este tipo de encuentros profesionales refuerza su papel como centro de referencia en cirugía y su integración en circuitos de formación y actualización quirúrgica de ámbito nacional e internacional.

