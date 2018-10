Las obras de consolidación de la sede del TSJA en Zaragoza concluirá en septiembre

Publicado 07/08/2018 18:49:36 CET

El Palacio de los Luna o Palacio del Conde de Morata, actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y de la Fiscalía Superior, terminará de consolidarse el próximo mes de septiembre. El progresivo deterioro que presentaba el edificio de origen renacentista, propiedad del Gobierno de Aragón y que cuenta con el máximo grado de protección como monumento, llevó en su día a la redacción de un plan director que se revisó en esta legislatura dando paso a las actuaciones más urgentes para evitar daños.

La primera intervención ante la aparición de numerosas goteras fue la reparación de las cubiertas, que concluyó en diciembre de 2016 y cuyas obras costaron 209.000 euros. A continuación, se abordó la renovación de la red de saneamiento y el recalce de la cimentación afectada por las fugas, trabajos que están actualmente en ejecución y que está previsto concluir en septiembre, con un coste de poco más de 178.000 euros.

Ambas son actuaciones preliminares para detener el deterioro y consolidar el edificio, aunque seguirá requiriendo una profunda transformación para solucionar problemas de grietas que habían ido apareciendo a lo largo del tiempo, de olores, de instalaciones obsoletas y falta de funcionalidad, ha informado el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El Ejecutivo descartó desde el primer momento solucionar estos problemas de forma aislada y optó por licitar la redacción de un proyecto de rehabilitación y reforma integral que se adjudicó al equipo de arquitectura de los Hermanos Aguerri, artífices entre otros trabajos de la restauración de la catedral de Tarazona, reconocida en su día con el Premio Europa Nostra en la categoría de Conservación.

La redacción de este proyecto global cuenta con un presupuesto de 217.800 euros, IVA incluido, y en paralelo el Gobierno de Aragón hará análisis complementarios, tanto del subsuelo con estudios geotécnicos, como del propio edificio mediante catas para completar la información recogida hasta el momento.

FASES

El Ejecutivo ha explicado que se prevé subdividir las actuaciones por fases en tres o cuatro subproyectos, dado que todos los agentes interesados, antes que mudarse provisionalmente con todos los problemas funcionales, más las molestias que eso supondría, prefieren permanecer en el emplazamiento actual conviviendo con las obras, "aunque resulten más caras y sobre todo cuesten bastante más tiempo, aparte de las inevitables molestias a pesar de que los trabajos principales se desarrollen como ahora fuera del horario laboral".

El subproyecto correspondiente la primera fase de la rehabilitación y reforma integral del Palacio está previsto que esté acabado el próximo mes de diciembre, de forma que se puedan licitar las obras en 2019. La duración y el coste total de la intervención general no se podrá concretar hasta que no concluya la redacción en curso del proyecto general. No obstante, se calcula que ascenderá a unos 13,5 millones de euros y que los trabajos pueden prolongarse entre 8 y 10 años.

Cuando concluya todo el proceso, además de mejorar todas las instalaciones el edificio, será más funcional. Aunque será una obra complicada porque el edifico ha tenido muchas transformaciones a lo largo de su historia, incluida la fachada, presidida por la emblemática portada de arco de medio punto flanqueada por las grandes estatuas de las figuras mitológicas de Hércules y Gerión.

PALACIO

El Palacio de los Luna es considerado uno de los mejores exponentes de la arquitectura civil aragonesa del siglo XVI. Fue construido por orden de Pedro Martínez de Luna, primer Conde de Morata y Virrey de Aragón, como una de sus residencias.

El edificio, que antes de su uso actual también fue sede de la Audiencia Provincial de Zaragoza, conserva todavía algunas casas en el intramuro como los dormitorios-viviendas ya reconvertidos en despachos que había disponibles hace décadas para personal de Justicia.

Como es habitual en muchos palacios, han cambiado de sitio incluso algunos vanos con las sucesivas ampliaciones o modificaciones. El patio actual no tiene nada que ver con el original, ya que fue totalmente remodelado en el siglo XX.

La reforma y rehabilitación integral de este edifico insignia de la Administración de Justicia aragonesa culminará la modernización de la red principal de sedes judiciales de la Comunidad, en la que también destacan el Palacio de Justicia de Teruel que está previsto concluir a finales de este año o la intervención realizada en el Instituto de Medicina Legal de Argón, amén de las mejoras en climatizaciones y sistemas de seguridad antiintrusión y antiincendios realizadas en todos los edificios judiciales.