Obras en el cruce de las calles Santa Catalina y San Miguel alteran el tráfico entre el Coso y los Sitios

Croquis de la alteración del tráfico por la reparación del firme entre Santa Catalina y San Miguel del 18 al 21 de mayo . - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los conductores que se desplacen habitualmente entre el Coso y la plaza de los Sitios de Zaragoza deberán tener en cuenta que desde este lunes 18 de mayo y hasta el próximo jueves 21 el Ayuntamiento de Zaragoza va a reparar el firme del cruce entre las calles Santa Catalina y San Miguel, lo que impedirá su uso habitual.

Así, desde el consistorio se informa de que quedarán en fondo de saco y doble sentido de circulación para los badenes afectados los tramos de Santa Catalina desde el Coso, de Arquitecto Magdalena desde la Plaza de los Sitios y calle San Miguel desde el cruce con Rufas.

Además, se prohibirá el estacionamiento en Arquitecto Magdalena --incluso reserva motos y retirando el aparcabicis-- y en la reserva de motos de Santa Catalina para desplazar temporalmente la RPMR ubicada en el número 7.