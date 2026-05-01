Las obras para mejorar la seguridad vial del paso peatonal del Tranvía en Romareda comienzan este lunes

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes se iniciarán las obras que mejorarán la seguridad vial en los pasos peatonales ubicados junto a la parada del tranvía en Romareda, frente al Hospital Miguel Servet. El Gobierno de Zaragoza aprobó en su última reunión la memoria valorada de las obras, cuyo presupuesto será de 440.000 euros.

Este punto, con gran tráfico peatonal, fue desgraciadamente escenario de dos accidentes graves, por lo que se valoró rediseñar los accesos con el objetivo de intentar limitar al máximo los riesgos tanto el cruce como en los accesos a la propia marquesina.

Estos trabajos serán abordados conjuntamente por el Ayuntamiento y la SEM Los Tranvías de Zaragoza. El área de Infraestructuras, coordinada con la de Movilidad, se ocupará de las obras a realizar en las aceras y las calzadas correspondientes, mientras que Tranvías será la responsable de la intervención en el ámbito de la plataforma, dentro de la traza.

El coste final de las obras, que queda reflejado en la memoria valorada, será de alrededor de 440.000 euros. De ellos, 139.514 serán aportados por la SEM Los Tranvías de Zaragoza, mientras que 300.567 euros corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza, a través, fundamentalmente, del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con el apoyo del Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad.

DIVISIÓN DE LOS PASOS EN TRAMOS

Cada uno de los dos pasos peatonales, que actualmente son directos entre una acera y otra, se dividirá en tres tramos, en trayectos marcados, además, con vallas separadoras paralelas al propio tranvía en esos puntos concretos. De este modo, las personas que crucen deberán hacerlo de manera más pausada, alejando también unos metros el paso sobre las vías próximo a la parada del tranvía en sus dos extremos.

El plazo de ejecución de estos trabajos será de alrededor de tres meses a partir del inicio de los mismos, ya que es necesario acometer distintas modificaciones en la infraestructura, cambiar la ubicación de elementos de la plataforma tranviaria, etcétera.

No se actuará sobre los dos pasos al mismo tiempo, sino que las obras se realizarán en dos fases, para garantizar siempre una zona de paso para peatones y, además, procurar que se desarrollen con las máximas garantías de seguridad.