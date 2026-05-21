Las obras de reforma integral del Coso, entre la plaza San Miguel y el Teatro Principal comienzan el martes

Plano de las obras de reforma integral del Coso, entre la plaza San Miguel y el Teatro Principal - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral de la plaza de San Miguel y el Coso entra en una nueva etapa y, a partir del próximo martes, 28 de mayo, se actuará en el tramo comprendido entre la calle Espartero hasta el Teatro Principal para dar continuidad a la transformación urbana de este céntrico eje de Zaragoza.

Para afrontar esta nueva fase, el Ayuntamiento ha diseñado una adaptación estratégica de la planificación original, priorizando en todo momento la reducción de molestias ciudadanas.

De este modo, "la optimización de las tareas en el Coso permite asegurar que los tiempos y el horizonte final del proyecto se mantengan según lo previsto", ha informado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha ofrecido todos los detalles junto a la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

En lugar de ejecutar la obra en las varias fases, que a su vez estaban subdivididas de forma independiente, como se planteó inicialmente, el área de Infraestructuras ha optado por una adaptación logística que integra las labores de manera más fluida y progresiva.

Esta decisión responde a la estrategia "clara" de "generar un escenario de movilidad urbana mucho más predecible, seguro y estable en el tiempo para los ciudadanos", ha explicado Serrano.

Al unificar los planteamientos, el Ayuntamiento evita someter a los conductores, peatones y comerciantes a variaciones constantes en los desvíos y accesos. "El objetivo es que los zaragozanos cuenten con un esquema de tráfico claro y duradero que les proporcione certidumbre en su día a día mientras duren los trabajos", ha resumido el Serrano.

ALTERNANCIA

A lo largo de la jornada del 28 de mayo quedará abierta al tráfico la calzada de la plaza de San Miguel, para servicios públicos, comercios y residentes, y los operarios habrán terminado las tareas de la señalización y adaptación del entorno para poder activar el plan de movilidad y ya después iniciar las obras en el citado tramo del Coso.

De este modo, mientras se terminan los trabajos en las aceras de la plaza de San Miguel, los trabajos se adentrarán ya en el Coso. Para este tramo, las obras se ejecutarán en la llamada Fase 3, que primero irá desde la calle Espartero hasta la calle de Santa Catalina (Tramo 3.1) y en septiembre sumará el tramo hasta Josefa Amar y Borbón, frente al Teatro Principal (Tramo 3.2).

Todos estos trabajos se extenderán hasta enero de 2027, cuando se ejecutará la Fase 4, el último tramo cercano a plaza España y conexión con la calle Don Jaime I.

PLAN DE MOVILIDAD HASTA ENERO DE 2027

La entrada de las máquinas en el Coso (Fase 3) y la apertura de la calzada de la plaza de San Miguel (Fases 1 y 2), configura un nuevo escenario de movilidad donde "dos líneas de autobús mejoran y otras seis tendrán cambios. Las 29 y 39 recuperan parte de su itinerario original, la 28, 35 y N1 tendrán desvío en parte de su recorrido, y las líneas 21, 22 y 32 cambiarán dos tramos", ha resumido Tatiana Gaudes.

Por un lado, la línea 29 hacia San Gregorio y la línea 39 hacia Vadorrey volverán a usar la plaza San Miguel y el Coso Bajo, recuperando parte de sus itinerarios originales.

A su vez, la línea 28 --Coso-Montañana/Peñaflor-- ya no podrá llegar hasta el Coso, por lo que su terminal e inicio de línea se quedará en Echegaray y Caballero, en el Casco Histórico.

Asimismo, la línea 35 (Parque Goya-Seminario) seguirá pasando por Don Jaime I y plaza de España, pero en sentido hacia Parque Goya no podrá usar Independencia, Coso y Coso Bajo, por lo que se desviará desde la plaza de Basilio Paraíso por Constitución, paseo la Mina y Asalto. La línea nocturna N1 --Centro-La Jota-Vadorrey-Santa Isabel--, mantiene su llegada al Centro por Don Jaime I, plaza España e Independencia, pero saldrá del Centro desde paseo de Constitución para bajar por paseo de la Mina y entrar el Coso Bajo por San Miguel.

DESVÍOS EN DOS SENTIDOS DEL ITINERARIO

Las mayores afecciones serán para las líneas 21 --Barrio Jesús--Oiver/Miralbueno--, 22 --Las Fuentes/Bombarda-- y 32 --Santa Isabel-Bombarda--, ya que no podrán pasar por San Vicente de Paúl-Coso, ni tampoco por el eje Independencia-plaza España-Coso.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA

En cuanto a las líneas de autobús metropolitanas, 3 líneas diurnas y 2 nocturnas cambiarán su llegada hasta el centro de la ciudad. Los servicios que conectan la capital con Movera, Pastriz, Villamayor, Alfajarín, Villafranca de Ebro y Osera de Ebro, llegarán hasta el Coso Bajo por Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto y plaza de San Miguel.

Las obras de la reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel las ejecuta la empresa COPHA, con un presupuesto de 7.208.790,38 euros y un plazo de 15 meses de trabajos.

Supondrá transformar este eje urbano de conexión entre el paseo de la Independencia y el río Huerva en un espacio urbano más seguro, confortable, accesible y sostenible. Son más de 15.700 metros cuadrados y el resultado será una intervención integral que prolongue el diseño del actual paseo de la Independencia, como solución de continuidad hacia la plaza de San Miguel y el paseo de La Mina.

Se ha elaborado una solución de viario en el Coso basada en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido. Esta modificación, permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso, ya que se ampliarán las aceras todo lo posible y se mantendrá también el carril bici existente.

En la plaza de San Miguel se concibe el mismo eje viario descentrado, logrando maximizar el espacio del lateral oeste. Los espacios ganados permitirán introducir zonas verdes en la calle Coso y, en especial, en la plaza de San Miguel.

En la primera, en forma de arbolado y jardineras lineales y en la segunda con mayores espacios destinados a árboles y especies arbustivas y florales, aprovechando los ejemplares existentes y con nuevas plantaciones.

El proyecto también incluye el equipamiento de mobiliario urbano, como bancos, fuente y papeleras que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social. Además, se renovarán las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana

Para mantener informada a la ciudadanía se habilitará el canal de difusión de Whatsapp "Reforma Coso-Plaza San Miguel", que cuenta ya con un millar de ciudadanos suscritos y que se puede seguir de manera totalmente gratuita en el enlace 'https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zeOd5fM5Rz5uVIi2g' o bien escaneando el código QR.

BONIFICACIONES AL COMERCIO

Los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles se podrán beneficiar de la ayuda municipal de 400 euros mensuales si acreditan una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía.

El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos. Los afectados deben estar físicamente en planta baja con acceso directo y a pie de calle, que la obra provoque inconvenientes y pérdida en la accesibilidad y/o visibilidad y que este negocio estuviera en activo antes del inicio de la obra y durante las obras.

Se dirige a personas físicas y microempresas, por lo que se excluyen entre otros, entidades bancarias, hoteles, asesorías, empresas suministradoras de servicios esenciales y actividades que no estén a pie de calle. También hay un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones con bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados.