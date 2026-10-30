Las obras de renovación en Zaragoza llegan esta semana al paseo Fernando el Católico, avenida Madrid o Cesáreo Alierta

Archivo - Señalización de obras en la calle. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del concejal delegado de Infraestructuras y Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha informado sobre las próximas intervenciones en la vía pública que darán comienzo a partir de este mismo fin de semana y a lo largo de la próxima semana y llegarán al paseo Fernando el Católico, avenida Madrid o Cesáreo Alierta, entre otros puntos.

También ha informado Rodrigo en rueda de prensa este viernes de la actualización de diversos trabajos ya en curso, con el objetivo de modernizar las redes de saneamiento, abastecimiento, canalizaciones eléctricas y telecomunicaciones de la capital aragonesa.

Una de las actuaciones más relevantes a corto plazo tendrá lugar este mismo sábado, 31 de octubre, en el paseo Fernando el Católico, donde se procederá a sustituir una tapa de registro de telecomunicaciones situada a la altura del número 9, junto a la traza del tranvía.

Para llevar a cabo estas labores, entre las 07.00 y las 15.00 horas del sábado se cortará la circulación del paseo a la altura de la calle San Juan de la Cruz, desviando el tráfico rodado a través de la calle Félix Latassa.

Asimismo, se advertirá de esta incidencia a los vehículos procedentes de la calle Mariano Barbasán, los cuales contarán también con la alternativa de desviarse por la calle Cortes de Aragón, en un operativo que se encuentra plenamente coordinado tanto con Avanza como con Tranvías de Zaragoza.

De cara a la próxima semana, a partir del martes 3 de noviembre se pondrá en marcha un importante paquete de actuaciones en distintas arterias de la ciudad, destacando los trabajos vinculados a las grandes obras de transformación urbana.

REGENERACIÓN DEL RÍO HUERVA

En este sentido, en la calle Manuel Lasala, dando continuidad a las obras de regeneración del Río Huerva correspondientes al Lote 1 y con el fin de sustituir el colector de saneamiento, se cortará la vía entre las calles San Juan de la Cruz y Cosme Blasco desde el 3 de noviembre hasta el próximo 23 de diciembre.

Durante este periodo, dicho tramo quedará en fondo de saco y con doble sentido de circulación desde Cosme Blasco para dar acceso al badén del número 2, prohibiéndose el estacionamiento en toda la zona afectada.

De igual modo, a partir del 3 de noviembre y hasta el día 26 del mismo mes, las obras de la avenida de Valencia tendrán continuidad en la calle Tomás Bretón para seguir avanzando en la renovación de servicios.

En este punto se irá modificando el trazado entre las calles Maestro Serrano y García Sánchez, si bien se garantizará en todo momento un carril de circulación para el paso del tráfico rodado y del autobús urbano.

INTERVENCIONES DE CORTA DURACIÓN

También entre el 3 y el 6 de noviembre se concentrarán varias intervenciones de corta duración pero de especial relevancia para la movilidad. Así, en la avenida Madrid se ejecutará la primera fase de una canalización eléctrica que requerirá realizar un cruce de calzada por tramos a la altura de la plaza de la Ciudadanía, en el lado del Palacio de la Aljafería y en sentido hacia la citada plaza, lo que obligará a cortar el carril bici aunque manteniendo siempre operativo un carril de circulación en coordinación con Avanza y el Consorcio de Transportes.

En esas mismas fechas, del 3 al 6 de noviembre, otra canalización eléctrica en la calle Fray José Casanova motivará un cruce de calzada por fases a la altura de la avenida Ciudad de Soria, donde se prohibirá el estacionamiento en 25 metros a ambos lados para asegurar un carril de circulación por sentido en todo momento.

Esta intervención comenzará en la semicalzada en sentido Ciudad de Soria y, cuando los trabajos pasen al sentido Puerta de Sancho, se cortará el carril bici y se ocupará adicionalmente el carril derecho de la avenida Ciudad de Soria en sentido Avenida de la Expo 2008 para facilitar la maniobra de giro de los autobuses.

Paralelamente, del 3 al 6 de noviembre, se realizará una nueva acometida de vertido en la avenida Cesáreo Alierta que ocupará el carril derecho de circulación entre la calle Mor de Fuentes y la Avenida San José, en sentido hacia el centro de la ciudad, garantizando dos carriles libres y permitiendo el giro a la derecha desde el carril central en coordinación con Avanza.

Desde el Ayuntamiento han solicitado la colaboración ciudadana, recomendando prestar atención a la señalización provisional de obra para garantizar la seguridad vial y minimizar las molestias en la movilidad urbana.

INFORMACIÓN AL CIUDADANO

El Ayuntamiento de Zaragoza agradece de antemano la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía frente a estas incidencias temporales que resultan imprescindibles para la consolidación de una ciudad mejor acondicionada.

Asimismo, para mantener a la ciudadanía permanentemente actualizada y que cada zaragozano pueda planificar sus trayectos con antelación, José Miguel Rodrigo ha recordado que el Consistorio tiene un completo ecosistema informativo a través de múltiples vías.

Entre ellas, el portal web específico 'Zaragoza se transforma', canales de WhatsApp, las páginas web de Avanza y Tranvías de Zaragoza, medios de comunicación y redes sociales municipales.