Las obras de reurbanización de la antigua estación del Portillo comenzarán a final de año

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, han exhibido "plena sintonía" este miércoles en el Consejo de Administración de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, donde han avanzado en la reurbanización de los terrenos de la antigua estación del Portillo, cuyas obras está previsto que empiecen a finales de año y duren 14 meses, hasta principios de 2027.

La inversión en este proyecto asciende a 33,8 millones de euros para actuar en una zona con una extensión de 109.000 metros cuadrados, que acogerá, además de los actuales edificios del Caixaforum y la estación de cercanías, un gran parque de siete hectáreas. Se plantean también un espacio destinado a usos terciarios en el área del antiguo edificio de Correos, a la espera de un acuerdo con la empresa pública, dos parcelas para futuros equipamientos municipales y otra para la construcción de viviendas, que se desarrollarán en fases posteriores.

Santano, que ha presidido el Consejo de Administración, ha destacado las inversiones del Gobierno de España en la ciudad desde el año 2002, que superan los 1.200 millones de euros, de los que el Ministerio ha aportado algo más de la mitad.

Ha señalado que este entorno ha tenido "una dimensión ferroviaria" durante años, pero que ahora "empieza a dar pasos en otra dimensión", lo que demuestra la "sensibilidad" de ADIF y el Ministerio para pensar también en aspectos urbanísticos.

"Los suelos que ADIF o Renfe va dejando con ocasión de estas operaciones son suelos que se integran en las ciudades, y lo que queremos es que se integren de la mejor manera posible, que hagan más felices a las personas que viven en cada sitio, que mejoren la calidad de vida", ha manifestado.

"PLENA SINTONÍA"

Aunque la operación todavía no está aprobada, el secretario de Estado ha recalcado que hay "plena sintonía" entre las tres administraciones para desbloquear definitivamente la operación una vez el Consistorio zaragozano apruebe el proyecto de urbanización y esté listo el pliego, lo que ha calculado que se producirá entre "finales de abril y principios de mayo".

Santano ha resaltado que se incorporará un espacio verde "muy importante" para Zaragoza, se mejorará la movilidad "sin ninguna duda" y se llevarán a cabo equipamientos públicos, sobre todo deportivos, "en el corazón de la ciudad".

Del mismo modo, ha indicado que parte de la operación depende del traslado del centro de tráfico que opera desde la antigua estación del Portillo, donde trabajan aproximadamente 200 personas, que se trasladarán a unas nuevas instalaciones "muy avanzadas tecnológicamente".

"Todo eso ya está acordado con el Ayuntamiento y el Gobierno --de Aragón-- y ahora se trata de que vayamos lo más rápidamente posible y que esta obra pueda empezar antes de que acabe el año", ha reiterado.

EL EDIFICIO DE CORREOS O EL TÚNEL, A LA ESPERA

La operación depende también de las negociaciones con Correos para el traslado del edificio situado en la zona, si bien Santano ha remarcado que "no va a afectar en absoluto ni un minuto" al desarrollo de la obra porque van a resolver las divergencias con esta empresa pública en torno a la tasación del inmueble.

Sobra la construcción de viviendas en la zona, ha explicado que "para construir, primero hay que urbanizar", pero que la idea es desarrollar vivienda porque "se necesita", en especial si se trata de "alquiler a precios moderados".

Con respecto al túnel que conecta el Portillo con la Estación Delicias, que no está en uso, el secretario de Estado ha dicho que tanto la alcaldesa como el consejero han planteado su apertura, aunque todavía no han tomado ninguna decisión porque "cada cosa tiene su momento". "Hoy no tocaba e imagino que no tardaremos mucho en abordarlo", ha añadido.

CERRAR UNA "CICATRIZ"

Chueca ha coincidido en que "es un día muy importante para Zaragoza", que necesitaba "urgentemente" acabar con esta "cicatriz abierta" en pleno centro, especialmente en el contexto actual de transformación y crecimiento de la ciudad".

En este punto, ha destacado la importancia de este nuevo parque para los vecinos de Delicias, que es "uno de los barrios más densos y con menos zonas verdes de toda la ciudad de Zaragoza".

"Estamos hablando de un total de 110.000 metros cuadrados donde habrá principalmente zonas verdes, más de 70.000 metros cuadrados, pero también habrá espacio para equipamientos, para viviendas y nos va a permitir que los vecinos mejoren su calidad de vida y, sobre todo, nos va a permitir reordenar mejor el tráfico en uno de los núcleos de entrada de mayor circulación en la ciudad, como es todo el paseo María Agustín", ha detallado.

Se contempla un parque de 7 hectáreas con 553 árboles de nueva plantación, 19.233 metros cuadrados de superficies ajardinadas, cuatro zonas de juegos infantiles, otras cuatro de deporte y otras seis de descanso, además de carril bici, diversos paseos peatonales y una zona de esparcimiento canino, entre otros aspectos que pronto se harán públicos.

La alcaldesa ha remarcado que la prioridad en este momento es "acabar con esta cicatriz" y que todo el parque del Portillo "pueda ser una realidad en el menor tiempo posible". A partir de ahí, se irán planteando los equipamientos, los espacios situados en la zona paralela a la avenida Soria y otros proyectos que tiene la sociedad, "siempre haciéndolos coincidir con las prioridades que tiene Zaragoza".

Así, ha apuntado que, en los últimos 20 años, se ha dado prioridad al proyecto ferroviario, que ha sido "muy importante" para mejorar las comunicaciones de la capital aragonesa a través de la alta velocidad, pero "ahora le toca el momento a la ciudad", es decir, a los proyectos que "inciden directamente en la vida de los zaragozanos y que han tenido muchos años de espera".

En cuanto a la aprobación inicial del proyecto, ha informado de que los técnicos municipales están ultimando los informes y lo llevarán al Gobierno de la ciudad "lo antes posible". El primer hito, ha subrayado, será el parque, que se va a licitar "inminentemente" y, a partir de ahí, irán los equipamientos y el resto de cuestiones que "son importantes tanto para la sociedad como para la ciudad".

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO

En lo relacionado con la reordenación del tráfico, Chueca ha explicado que la marcará el propio plan de las obras y que la reordenación completa se llevará a acabo una vez se hayan concluido.

"No es ninguna novedad, porque tenemos varias obras ahora mismo en la ciudad y llevan un plan de movilidad adaptado a las necesidades y que intenta reducir las molestias que afecten a los ciudadanos", ha agregado la alcaldesa, quien ha adelantado que calles como Anselmo Clavé tendrán afecciones.

Por último, ha afirmado que Zaragoza Alta Velocidad tiene una "buena situación" para acometer los proyectos urbanísticos pendientes y que el Ayuntamiento no se va a olvidar de la apertura del túnel, que se volverá a abordar una vez terminadas las prioridades.

"En justicia, es devolver al Portillo lo que el Portillo ha ofrecido a la ciudad de Zaragoza", ha resumido el consejero aragonés de Fomento, quien ha aplaudido, asimismo, la "capacidad de diálogo" demostrada por el Ejecutivo autonómico, el Consistorio y la Secretaría de Estado, con la que tienen "una relación muy permanente".

"Es un día para darnos todos la enhorabuena, para demostrar a los ciudadanos que, cuando las administraciones quieren, se pueden poner de acuerdo al margen de las luchas políticas", ha expresado.

López se ha detenido en las fases del proyecto: en primer lugar, se trabajará en Escoriaza y Fabro; en segundo, en la avenida Anselmo Clavé; y, por último, en el traslado de Correos. Todo ello con el objetivo de que la obra se ejecutar con "la mayor celeridad".