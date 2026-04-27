Las obras del telecabina entre Astún y Candanchú comienzan con el objetivo de terminar en diciembre de 2027

Archivo - Varias personas en las inmediaciones del remonte, en el día que comienza la temporada de esquí, en la estación de Astún, a 3 de diciembre de 2022, en xx, Huesca, Aragón (España). Hoy se ponen en marcha las estaciones de esquí de Astún, Candanchú - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras del telecabina que unirá las estaciones de esquí de Astún y Candanchú han comenzado con el objetivo de que la infraestructura entre en funcionamiento en diciembre de 2027.

Los primeros trabajos se han iniciado en la zona donde se ubicará la estación intermedia, con el movimiento de tierras y la cimentación de las pilonas.

El director de Candanchú, Álvaro Luna, ha apuntado que "las obras comienzan en el tramo que va desde Astún hasta la estación intermedia este año y la segunda fase será desde la intermedia hasta la llegada a Candanchú".

En este punto, Luna ha indicado que "el 30 de octubre de 2027 habría que empezar a hacer pruebas y revisar todo entre octubre y noviembre para tener la certeza de que se llega a principio de temporada y se está operativo".

Así, la estación de Candanchú quedará comunicada con Astún a través de 24 cabinas, que podrían ampliarse a 96 en el futuro, ya que "en esta primera fase, la idea es comenzar con 24 y a medida que vaya evolucionando se irán haciendo ajustes adicionales y de aumento".

El objetivo es que la nueva infraestructura tenga también continuidad en verano, en busca del dinamismo del turismo. Luna ha trasladado que "esto es un mega proyecto y con él también se busca posicionar el plan estratégico de la nieve de Aragón a nivel internacional".

A ello ha sumado que "será un atractivo adicional para el que venga a esquiar, es decir, para la temporada de invierno, y también para desestacionalizar la zona en verano".

El trayecto del telecabina durará 12 minutos, saldrá del aparcamiento de Candanchú, pasará por la estación intermedia y finalizará en el telesilla de pastores, a 2.000 metros de altitud. La inversión es de casi 30 millones de euros, entre la aportación de fondos europeos, Diputación de Huesca (DPH) y Gobierno de Aragón.