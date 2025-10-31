Octavio Gómez Milián gana el XXXV Premio Poesía Santa Isabel de Portugal con 'Sobre el mar imposible'

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido el XXXV Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal al zaragozano Octavio Gómez Milián por su poemario 'Sobre el mar imposible'. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra, que se presentará en breves.

El jurado ha valorado "la calidad, originalidad y creatividad de la obra, en la que se conjugan la belleza sencilla de lo cotidiano, de lo local y lo minúsculo --la tierra, las naranjas, el aguardiente de berza-- con la imposibilidad de responder y de asimilar los grandes trances de la vida; además del amor, el cruel paso del tiempo, la muerte de todo lo que conforma nuestra realidad: personas, paisajes, emociones y recuerdos", ha informado la institución provincial.

El escritor José Luis Melero, la poetisa y novelista Rosa Martínez González y el escritor y músico Gabriel Sopeña han conformado el jutado.

Gómez Milián ha destacado sobre la idea del poemario que "en el verano de 2024 un joven y una niña se marcharon". "Los poemas se escribieron en el estío de Ateca, mientras iba y venía a Zaragoza para cuidar a mi padre que seguía enfermo. Cama de hospital, Ateca, algo de folklore, canto y verde. El chico había sido mi alumno. La niña era de la edad de mi hijo. Estaba muy lejos de todo y tenía que acercarme", ha relatado.

Es un texto, un volumen, que comparte espacio con su libro de poemas anterior, 'Motel Pandora' y con la novela 'Interino' y, de alguna manera, viene de la época de 'El Imperio de las luces'.

"Es un libro que busca la modernidad de los poetas de los años 30 y 40, el ritmo de folk electrificado, de la frontera entre Castilla y Aragón. Soria y Ateca, la guitarra y la noche en silencio", ha señalado.

OCTAVIO GÓMEZ MILIÁN

Octavio Gómez Milián (Zaragoza, 1978) vive en Ateca donde es profesor de matemáticas en el instituto de secundaria.

Sus últimos libros son la novela 'Interino' (Libros del Gato Negro, 2025), el poemario 'Motel Pandora' (PUZ, 2024), los relatos de 'El imperio de las luces' (Premio de Narrativa Santa Isabel de Portugal 2022) y la obra de teatro 'Despierto sabiéndome mortal' (Libros de la Imperdible, 2020).

Entre su obra destaca el dietario 'Revival' (Comuniter, 2015) y los poemarios 'Recuento' (Libros del gato negro, 2020) y 'Lugares comunes' (Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal 2010).

Colabora como columnista en el Heraldo de Aragón y en El Español de Aragón. Mantiene un blog dedicado a la cultura pop en el diario '20minutos', 'Motel Margot'.

Es colaborador de la revista Turia y Letras Libres. Ha hecho radio --Comunidad Sonora, Hotel Margot, La Torre de Babel, A vivir Aragón-- y televisión y grabado discos de 'spoken word' con Experimentos in da notte y SANTO.

Ha escrito en 'Zona de Obras', editado el fanzine 'Confesiones de Margot' y dirigido colecciones de poesía y narrativa con la editorial Comuniter.