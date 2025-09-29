Octavio López destaca la colaboración institucional, la pronta activación de la emergencia y los medios dispuestos

El consejero Octavio López y el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, junto a alcaldes de los municipios afectados por las inundaciones y la crecida del río Huerva este lunes en Cadrete. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CADRETE (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se ha desplazado a la zona afectada en mayor medida por la tormenta que este domingo por la tarde provocó inundaciones en diferentes municipios de la ribera del Huerva y allí ha destacado la colaboración institucional, la pronta activación de la emergencia y los medios dispuestos para hacer frente a los afectos de la tormenta.

Tras visitar el puesto de mando avanzado ubicado entre Cuarte de Huerva y Cadrete, López se ha reunido con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y los alcaldes de las localidades afectadas en este último ayuntamiento, donde ha podido hacer inventario de los principales daños, que se han producido en mayor medida en Cuarte de Huerva, María de Huerva, Santa Fe y Cadrete, como consecuencia de la crecida de barrancos y el desbordamiento del río Huerva.

"Lo primero que hay que destacar es que los sistemas de alerta se activaron en tiempo y forma, lo que permitió que la población estuviera advertida y preparada, gracias a lo cual y al buen hacer de la población, no hay que lamentar daños personales", ha destacado López.

Por otra parte, el consejero de Fomento ha destacado "la colaboración entre las diferentes instituciones a la hora de activar los recursos humanos y materiales necesarios para devolver la normalidad a los municipios afectados lo antes posible".

En este sentido, López ha remarcado que el Gobierno de Aragón está aportando un dispositivo formado por 150 personas, seis autobombas y maquinaria pesada de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras para acelerar la limpieza de calles y viales que han quedado cubiertos por el barro y la grava arrastrada por el agua.

"NO ES MOMENTO DE DISCUTIR, SINO DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS"

En respuesta a las declaraciones del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza en las que aseguraba a primera hora de hoy que echaba en falta más coordinación entre instituciones, López ha respondido que "no es momento de discusiones estériles entre los responsables políticos, sino de cumplir los objetivos" y, como prueba de esa coordinación, ha puesto de ejemplo la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Cadrete con alcaldes y técnicos de los municipios afectados en la que han estado presentes tanto Sánchez Quero como el propio consejero de Fomento del Gobierno de Aragón.

"El Gobierno de Aragón se caracteriza a nivel nacional por ser uno de los Gobiernos de mayor eficacia, de mayor solvencia y de mayor capacidad para solventar este tipo de incidencias".