La ocupación de los camping aragoneses se acerca al cien por cien este mes de agosto

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ocupación de los 102 campings radicados en Aragón, que ofrecen casi 34.000 plazas, se acerca este mes de agosto al cien por cien, situándose entre el 95 y el 98 por ciento, ha indicado a Europa Press la presidenta de la asociación que los agrupa, María Segura, propietaria del camping 'Aneto' de Benasque (Huesca).

En junio ha subido la ocupación 15 puntos por encima del 50% conseguido el año pasado, y en julio ha bajado un cinco por ciento, con un 70% aproximadamente.

Huesca tiene 66 establecimientos, 63 en el Pirineo, con más de 25.000 plazas, mientras que Zaragoza cuenta con 22 y la provincia de Teruel con 14 campings, con poco más de 4.000 plazas en cada caso, según el Instituto Geográfico de Aragón.

La media de estancia en los campings es de seis días y hay clientes de todas las procedencias, el año pasado el 35% eran extranjeros y el resto de toda España.

Han aumentados los servicios que se prestan y los tipos de alojamiento, con "una variedad muy amplia" ya que hay oferta de bungalows, parcelas, albergues, glamping, cabaña en altura y otros. En cuanto a los servicios, hay animación infantil, supermercados, restaurante y lavandería, "cada vez más".

Por otra parte, Segura ha comentado que los campings dan bastante empleo en su lugar de ubicación, con una media de 12 empleados todo el año que se duplica los meses de temporada alta, de mayo a septiembre, sumando unos 1.000 empleados en el conjunto de los campings de Aragón. Además, los clientes gastan un 30% de su presupuesto en el camping y el 70% restante en establecimientos de la zona: "Ayudamos a vertebrar las zonas rurales", ha zanjado.

En cuanto a los precios, oscilan entre los 20 euros por noche en un albergue, los 25 y hasta 40 en una parcela y los 90 hasta 150 de los bungalows. El 17 por ciento de la población española va a veranear este año en un camping, ha apuntado Segura.

IBONES

Sobre la acampada junto a los ibones del Pirineo, denunciada públicamente en los últimos días, Segura ha observado que "hay muchas especies sensibles y si nos bañamos con cremas y antimosquitos podemos destrozar esta fauna y flora tan únicas de los ibones", por lo que "se debe controlar".

"Vivimos aquí y tenemos muy claras las limitaciones", ha continuado la presidenta de la asociación empresarial. Se recomienda a quien suba a los ibones que baje la basura que generen a un punto de recogida de residuos y que procuren no contaminar.

Precisamente, los campings actúan como punto de información y turismo, incluyendo este tipo de aspectos. Ha recordado que en Aragón está prohibida la acampada libre por debajo de los 2.000 metros de altitud y por encima está permitida la pernocta, de forma que "no se puede hacer camping como tal".

Esta es una de las precauciones que se deben tener en la montaña, también evitar los accidentes porque este año se han alcanzado cifras récord de rescates. Segura ha comentado que hay clientes que sobre estiman sus posiblidades y que siempre se debe tener cuidado en las zonas peligrosas o ante un cambio súbito de tiempo, apuntando que los tresmiles son ya "alta montaña".

"Desde los campings intentamos concienciar a nuestros clientes, tenemos el cliente más concienciado y sostenible, gente que ama la naturaleza y que respeta bastante".

También informan sobre la campaña 'Montaña Segura', mediante la que se proporciona información del estado de las rutas, de refugios, materiales y alojamientos.

Hasta hace una década el cliente era "muy conocedor del medio", pero la demanda ha aumentado desde la pandemia un 45% y se trata de "concienciar a estos nuevos clientes". Los animadores infantiles educan a los niños campistas para "ser responsables en la montaña".