La Ofrenda de Flores de 2025 ha sido la más larga de la historia

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar, a 12 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de 2025 se ha convertido en la más larga de la historia, terminando por primera vez al día siguiente, 13 de octubre, en concreto a las 00.19 horas, ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los datos de participación aún están por consolidar, pero la primera estimación ofrecida por el Consistorio apunta a más de 120.000 oferentes.

En cuanto a la afluencia a la plaza del Pilar, se ha registrado el paso de unas 440.000 personas durante el día grande de las fiestas.