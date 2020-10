La ofrenda de flores virtual a la virgen del Pilar permitirá interactuar y depositar un mensaje con el ramo

La vicealcaldesa reitera que no hay fiestas del Pilar y que la alternativa se encuentra en la web 'www.ofrendadeflores.com'

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ofrenda de flores a la virgen del Pilar este año será virtual, debido a la pandemia de coronavirus y permitirá interactuar con 15 monumentos de la ciudad, según el trazado elegido, y depositar un mensaje junto al ramo, que también se puede confeccionar a gusto del oferente.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior de Zaragoza, Sara Fernández; el director gerente de la sociedad municipal Zaragoza-Cultura, David Lozano; y el responsable de desarrollo de la empresa tecnológica Imascono, Héctor Paz, han presentado la web desde la que se podrá realizar la ofrenda de flores virtual como alternativa a la presencial suspendida para evitar contagios de COVID-19 y al entrar Zaragoza en Fase 2 a partir de este jueves, 8 de octubre.

"Nace con vocación de continuidad porque la ofrenda de flores traspasa fronteras y congrega a miles de personas de todo Aragón, España y muchos otros países, además, de que hay muchas personas que no pueden acudir de forma presencial. El día del Pilar se celebra la internacionalidad por excelencia de Zaragoza", ha expuesto la vicealcaldesa.

En rueda de prensa, ha detallado que se ha creado la web 'www.ofrendadeflores.com' que es accesible y estará operativa del 10 al 18 de octubre que son los días que habrían coincidido con la celebración de las fiestas. Se puede elegir el día, las flores, el mensaje y el itinerario a seguir hasta llegar a la plaza del Pilar y si se quiere interactuar con los 15 monumentos para "vivir una experiencia de la ofrenda de flores", ha apostillado la vicealcaldesa.

CLAVELES Y GLADIOLOS

Al entrar a la web y para hacer la ofrenda se tiene que dejar el nombre y escribir el mensaje que se quiere entregar a la virgen, se genera una foto automáticamente que el usuario puede compartir en redes sociales.

El pasado año se inscribieron 900 grupos y en esta edición virtual se les invita a participar para lo que tiene el usuario puede acceder como integrante de un grupo o a título individual para lo que se abrirá una pestaña en la página web.

Conforme avance la participación se irá viendo la recreación de la confección del manto de la virgen del Pilar con las flores, principalmente claveles y gladiolos, que son las variedades más frecuentes.

"La persona que participe se sentirá como si estuviera el día del Pilar en la plaza con los escenarios habituales de las fiestas, y en la web se emitirán videos de otros años con música ambiente de jotas. Este año las fiestas se trasladan a los ordenadores y móviles para que los ciudadanos participen desde casa y así mantener la tradición de la ofrenda a la virgen del Pilar", ha indicado la vicealcaldesa.

ACCESIBILIDAD

El director gerente de la sociedad municipal Zaragoza-Cultural, David Lozano, ha subrayado que en el diseño de la web se ha perseguido la accesibilidad universal para que sea factible la participación de todas las generaciones.

La idea es que cualquier ciudadano que quiera participar no se quede al margen. Ha confirmado que tras hacer una prueba ha podido realizar la ofrenda satisfactoriamente y se ha sentido muy cómodo.

El responsable de desarrollo de la empresa Imascono, Héctor Paz, ha expuesto que ha sido un proceso "largo y complejo", que se inicia a finales de julio, para trasladar la sensación de inmersión en la plaza del Pilar a través de la web. Se recrea un entorno 3D, pero se ejecuta desde un ordenador para evitar descargas de aplicaciones y para que fuera más sencillo para cualquier usuario.

"Se ha cuidado la majestuosidad del Pilar y se busca que la gente se sienta como en casa y disfrute de la experiencia", ha dicho Héctor Paz. El trayecto se puede realizar desde un minuto a media hora o una hora, en función de si se interactúa con los monumentos. Se puede realizar de forma ágil y hacer una foto para compartir en las redes sociales y, luego iniciar un paseo turístico por la plaza y visionar videos de otros años.

El coste de esta web es de 54.000 euros que "es menor" que el de la ofrenda de flores presencial, ha precisado la vicealcaldesa. Los voluntarios estarán en seis centros cívicos para ayudar a realizar la ofrenda a las personas con menos habilidades tecnológicas o que no dispongan de dispositivos.

El 10 de octubre a las 10.00 horas se iniciará la ofrenda con la colocación de la cruz de Lorena sobre el manto, que este año es de color rojo, y luego se irá tejiendo la base piramidal con los ramos de los oferentes virtuales.

Acerca de la posible presencia de espontáneos en plaza del Pilar el día 12 de octubre, la vicealcaldesa ha recordado que hay un dispositivo de seguridad y se reaccionará conforme a lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad decidan. "Lo importante es la campaña de concienciación para que los ciudadanos no vayan al Pilar porque tienen alternativas muy logradas con la recreación del ambiente en las fiestas. Lo que no tengan en la web no estará en la plaza. Este año no hay aliciente", ha zanjado.