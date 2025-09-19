La Ofrenda de Frutos abre su participación a todos los zaragozanos

Archivo - Una grupación de Albacete en la Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Frutos de esta edición de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, que se celebrará como es tradicional el 13 de octubre, se abre de nuevo a la participación ciudadana y podrán desfilar y depositar sus frutos zaragozanos a título individual. El objetivo de la Federación de Casas Regionales de Aragón, organizadora del acto, es batir récord de alimentos, que se destinan a incrementar las reservas de entidades como el Banco de Alimentos o el Refugio.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha señalado que esta nueva ampliación se debe al "éxito" de la participación, en 2024, de 240 vecinos en representación de los 15 distritos urbanos y los 14 rurales. Este cupo se amplía este año a 400 personas.

Además, "siguiendo las indicaciones de la alcaldesa", se ha previsto abrir la Ofrenda a la participación individual "para que todo el mundo pueda participar" y teniendo en cuenta también que se trata de una iniciativa solidaria, pero siempre con inscripción previa y conjugándola tanto con la organización de este acto, las celebraciones religiosas que tienen lugar ese día en la Basílica del Pilar o los preparativos del Rosario de Cristal, que se celebra en la tarde del mismo 13 de octubre.

El acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento y los organizadores contempla que, tras los grupos tradicionales de las Casas Regionales, saldrán los representantes de la ciudad --10 grupos de 40 personas--. Todos ellos podrán depositar sus frutos en el camarín de la Virgen, mientras que el resto "participará con normalidad", pero realizará su ofrenda a los pies del retablo de Nuestra Señora del Pilar de Pablo Serrano, en la fachada principal de la Basílica.

"Creemos que es la mejor opción en la que todo el mundo se puede ver involucrado sin interferir en los actos", ha apuntado Mendoza.

LAS CASAS REGIONALES VOLVERÁN A ACTUAR EL 12 DE OCTUBRE

El acuerdo alcanzado incluye también 60.000 euros de financiación para la Federación de Casas Regionales y vuelve a ofrecer "el mejor escenario" de las Fiestas del Pilar, el de la Fuente de Goya, para un festival que muestre el folclore de la distintas autonomías de España. Estos grupos actuarán también el 8 de octubre, por la mañana, en el escenario del otro lado de la plaza --el de Fuente Hispanidad--, ha dicho la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández.

La responsable municipal de Cultura ha señalado que se trata de dar visibilidad a todo lo que representan las casas regionales y a todos esos españoles que "en un momento dado decidieron ser zaragozanos, ser aragoneses" y muestran su cultura, arte y tradiciones.

"Todo fenomenal y todo maravilloso", ha resumido la presidenta de la Federación de Casas Regionales, Lola Sebastián, quien ha subrayado que, además, la entidad celebrará el 14 de noviembre de este año su 50 aniversario, con actividades que concretarán próximamente.

Sebastián ha animado a todos los zaragozanos a donar alimentos porque "hacen falta", sobre todo leche. "Puede donar todo el mundo que quiera. No es cuestión de pasar en la Ofrenda de Frutos", ha añadido. Ha agregado que les gustaría superar el récord de 70.000 kilos registrado antes de la pandemia.

CÓMO PARTICIPAR

El procedimiento para participar en la Ofrenda de Frutos es igual al del año pasado, mediante el envío de un correo electrónico a 'ofrendadefrutos-barriosydistritos@zaragoza.es' indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, móvil, correo electrónico y el distrito en el que está empadronado. El plazo de inscripción se acaba de abrir y concluirá el próximo 26 de septiembre a mediodía.

Las primeras 400 plazas se completarán mediante un sistema que asegure que todos los distritos urbanos y rurales tienen cabida y, a partir de ahí, los oferentes participarán a título individual depositando sus frutos en la fachada de la Basílica, sin entrar al camarín de la Virgen.

Mendoza ha recordado que, para participar en este evento, es necesario vestirse con el traje regional, aportar alimentos y no llevar elementos publicitarios.

Por lo demás, se ha mostrado convencido de que esta iniciativa será "un éxito" porque se trata de un acto que "todos los zaragozanos quieren y aprecian" y que, además, tiene una finalidad solidaria.