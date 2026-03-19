Olloqui dice que Academia de Cine ve con "gran simpatía" que Zaragoza opte a ser sede de los Premios Goya 2028

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha afirmado este jueves que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ve "con gran simpatía" la opción de que Zaragoza acoja la gala de los Premios Goya en 2028, coincidiendo con el bicentenario del fallecimiento del pintor de Fuendetodos, aunque ha subrayado que todavía no pueden ni deben adelantar nada más.

"Esa no es una cuestión que hoy tengamos encima de la mesa", ha señalado en rueda de prensa Olloqui, quien se ha limitado a apuntar que el Ejecutivo aragonés "continúa trabajando con gran sintonía" con la Academia, con la que tiene una relación "muy intensa", pero que está todavía "muy centrada" en la ceremonia del año 2027, para lo que aún está pendiente decidir su ubicación.

El director general de Cultura ha aprovechado también para expresar que ha asistido "con cierto duelo" a las iniciativas parlamentarias de distintos partidos para solicitar que la capital aragonesa sea anfitriona de estos premios cinematográficos en 2028 por llevarse a cabo "al margen de la colaboración institucional con el Gobierno de Aragón". El PSOE presentó una proposición no de ley el pasado mes de febrero en este sentido, que salió aprobada con los votos de populares y socialistas y el rechazo de Vox.

A pesar de haber sido presentadas por fuerzas políticas "relacionadas con el soporte al Gobierno, no se les ha hecho ni caso", lo que ha manifestado que ve "con perplejidad".