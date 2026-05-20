La olmeda de Torre Ramona será una senda con 789 árboles e iluminación reforzada a petición vecinal

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, revisa el plano de plantación de la olmeda de Torre Ramona - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La olmeda de Torre Ramona se convertirá en una senda de 1,1 kilómetros de longitud y 8 metros de ancho para caminar o hacer deporte, con 789 árboles que garanticen la sombra y una iluminación nocturna reforzada a petición vecinal.

Los trabajos comenzarán en unos dos meses, cuando se licite la segunda fase, que tendrá una duración de ocho meses y una inversión de 1.548.806 euros, IVA incluido, con la finalidad de que se pueda inaugurar en el verano de 2027.

Esta segunda fase de la transformación de la Olmeda de Torre Ramona generará un gran corredor verde de 60.000 metros cuadrados, casi 7 hectáreas, con conexión peatonal por la calle Miguel Servet, para dar habilitar un espacio para los personas, su bienestar y salud.

Estos son los principales datos que ha aportado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una visita a la zona, junto a la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, donde ya se aprecia el resultado de la primera fase que, con 450.000 euros de inversión, ha permitido transformar más de dos hectáreas con la plantación de 82 nuevos árboles, más de 3.000 arbustos y transformar unos suelos degradados hace años y con residuos que, tras su limpieza, ha supuesto revitalizar un espacio verde de Las Fuentes.

PARQUE LINEAL

Es un proyecto de "gran importancia" para toda la ciudad, sobre todo para los vecinos de Las Fuentes, porque "dejará de dar la espalda a la Z30 y transformar estos suelos yermos en un área de disfrute, convivencia y de contacto permanente con la naturaleza", ha descrito la alcaldesa.

En rueda de prensa, ha explicado que la plantación se acomodará a las temperaturas para maximizar la supervivencia de las especies que se van a plantar porque "se va a hacer un grandísimo esfuerzo" en tener nuevos árboles para seguir sumando ejemplares a la ciudad y se preservarán los existentes, la mayor parte olmos, siempre que no sean especies invasoras.

Del total de 789 árboles se van a plantar 567 nuevos, que se complementarán con los 222 existentes y se elegirán las especies más adecuadas al entorno, a las temperaturas y a la resiliencia de Zaragoza. Además de los olmos del paseo principal, se incorporarán especies adaptadas al clima de Zaragoza como almeces, fresnos, laureles, moreras, tilos y árboles del amor.

Asimismo, habrá 6.500 metros cuadrados de césped y 4.900 metros cuadrados de pradera naturalizada que van a fomentar la biodiversidad y las especies polinizadoras para mejorar el contacto con la naturaleza.

Se ha concebido como un gran parque lineal entre la Ronda Hispanidad y las calles San Adrián de Sasabe, Fray Luis Urbano y el parque Torre Ramona. Su diseño busca no solo mejorar el paisaje y el uso ciudadano, sino también cerrar el Anillo Verde por el este de la ciudad y reforzar la conexión peatonal entre el distrito de Las Fuentes y la Huerta de Las Fuentes.

PETICIONES VECINALES

Chueca ha informado de que este proyecto se ha hecho de la mano de los vecinos y desde el origen ha habido también una gran participación. "Hemos escuchado lo que necesitan" ha subrayado la alcaldesa para contar que entre esas peticiones habrá un espacio de anfiteatro donde poder celebrar las fiestas del distrito y que sea un espacio central de disfrute.

Otra petición es que "por seguridad el eje central, el corredor, tenga mucha iluminación, más iluminación de la que preveía inicialmente el proyecto". Así, se garantizar que se pueda pasear y disfrutar por esta zona, que va a ser "realmente natural pero con garantía y con seguridad". Juegos deportivos para personas mayores, zonas de calistenia y juegos infantiles completarán esta zona de disfrute.

A todo ello se sumará el nuevo mobiliario urbano distribuido a lo largo del parque, con bancos, papeleras y fuentes de agua, para facilitar su uso cotidiano como espacio de paseo y estancia.

Se instalará una red de riego automatizado con 13 sectores independientes para arbolado, arbustos, césped y praderas, así como nuevas redes de drenaje, saneamiento y alumbrado público. También se eliminarán especies invasoras detectadas en el ámbito, como el arce negundo y el ailanto, para favorecer la recuperación ecológica del terreno.

"Es un ejemplo de cómo seguimos transformando Zaragoza, no solo las calles, como venimos viendo muchos días y también de equipamientos, sino de dotar a Zaragoza de más zonas verdes, más espacios de contacto con la naturaleza, que es una de las principales demandas vecinales". "Cada vez que salgo a la calle una de las cuestiones que más me piden es arbolado, zonas de convivencia, de socialización y de sombra".

20 AÑOS DE ABANDONO

Chueca ha recordado que estos terrenos se podrían haber abordado desde hace muchos años porque desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, a principios de los años 2000, han estado abandonados. En esta zona el PGOU ya delimitó que no se podían construir viviendas ni equipamientos, sino que tenía que dedicarse a zonas verdes.

"Por tanto ha llegado el momento, ha tenido que llegar mi gobierno para poder intervenir y para poder hacer lo que los gobiernos anteriores no hicieron y dejaron abandonados estos suelos", ha lamentado.

La alcaldesa ha elogiado la "gran transformación" que se está llevando a cabo no solamente en zonas verdes, sino en todo el distrito, uno de los más tradicionales y más envejecidos de Zaragoza.

Las Fuentes, ha apuntado, llevaba muchos a reclamando inversiones y atención para destacar que en las inmediaciones de la Olmeda de Torre Ramona está el campo de fútbol, el Juventud, donde se acomete la transformación que era de tierra y se sustituye por césped.

También en esta zona se está construyendo vivienda protegida para jóvenes y, en pocos meses, estarán habitadas con un alquiler asequible para poder establecerse en un barrio tradicional como Las Fuentes.

Finalmente, se ha referido a la antigua fábrica de ascensores Giesa, que llevaba más de 20 años abandonada, y en pocos meses será el Distrito 7, el "epicentro del ecosistema de la formación y de la producción audiovisual en Zaragoza y en Aragón".

"Todos son ejemplos "muy próximos y muy cercanos, pero muy visibles de cómo estamos actuando y cómo estamos cumpliendo con lo que prometemos. Creo que los vecinos de Las Fuentes estarán contentos de ver cómo vamos revitalizando este barrio tan importante para la ciudad", ha concluido.