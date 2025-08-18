Los Olmos (Teruel) lanza un crowdfunding para mantener la exposición 'Instantes de nuestra historia' - XAVIER BERTRAL

TERUEL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad turolense Los Olmos, situada en la Comarca del Bajo Aragón, ha lanzado un crowdfunding para mantener y hacer crecer el proyecto de exposición fotográfica 'Instantes de nuestra historia', que este año cumple su cuarta edición.

Desde la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Los Olmos han explicado que el motivo de lanzar, de nuevo, la campaña económica es recaudar los fondos necesarios para consolidar las exhibiciones y mejorar la propuesta expositiva "Instantes de nuestra historia'.

El objetivo es ir mejorando, año a año, el espacio expositivo, con la ambición de convertirse en sala de referencia en la Comarca del Bajo Aragón.

Parte del material expuesto en esta edición, concretamente la serie de imágenes de 40 por 40 centímetros, en color, montadas sobre soporte, está disponible al público, al precio mínimo de 20 euros.

Se trata de copias únicas de fotografía del autor Xavier Bertral, en calidad fotográfica, sobre soporte rígido, que serán firmadas por el autor. La totalidad de la recaudación se destinará a material y/o actividades en las próximas ediciones.

LA EXPOSICIÓN

Esta edición, los organizadores han centrado la atención en las personas, especialmente en los mayores, con el objetivo de incidir en el carácter documental de la exposición.

Mediante estas fotografías, cedidas por los vecinos, sumadas a imágenes recientes, se ofrece testimonio de un mundo que, "en cierto modo, siempre está terminando y empezando".

"Con estas imágenes personales y familiares que se agrupan y exponen, se reivindica el pasado y nos enorgullecemos de nuestro presente para dejar testimonio de nuestra historia cotidiana", ha expresado los organizadores.

Tras desear que los vecinos y visitantes disfruten de esta cuarta exposición han solicitado la colaboración para que los interesados faciliten más fotografías y así poder llevar a cabo una quinta edición el próximo mes de agosto de 2026.