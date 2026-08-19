El operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continuará trabajando esta noche

Personal de extinción de incendios forestales. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de extinción del incendio forestal iniciado el 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca) continuará trabajando esta noche, con personal y medios técnicos del Gobierno de Aragón, el MITECO, el Ministerio de Defensa, las Diputaciones de Zaragoza y Huesca y las dos capitales provinciales.

El servicio Infoar del Gobierno de Aragón ha informado de que la Administración aragonesa destinará nueve brigadas terrestres, seis autobombas y 18 agentes de protección de la naturaleza, también un puesto de mando avanzado ligero, un director técnico de extinción y personal de apoyo.

Por parte del MITECO estarán presentes una BRIF y el Ministerio de Defensa mantendrá dos secciones de la UME, a lo que se sumarán los bomberos de Zaragoza y Huesca, tanto de los Ayuntamientos como de las Diputaciones.