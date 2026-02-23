El operativo de Infoar entrena la intervención en incendios forestales con una quema controlada en Cella (Teruel)

Quema de rastrojos de carrizal realizada de forma controlada por Infoar. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

CELLA (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

El jefe de Sección de Incendios Forestales del Departamento de Medio Ambiente y Turismo en Teruel, José Fernando González, ha dirigido este lunes una quema controlada de rastrojos que han llevado a cabo bomberos forestales de Infoar para eliminar combustible, de cara a la primavera, y propiciar que los técnicos entrenen la intervención en incendios forestales.

Participan 45 personas entre técnicos, APN, miembros de cuadrillas, técnicos de la empresa pública Sarga y personal de la Dirección General de Gestión Forestal.

Entre los medios desplegados han estado las brigadas helitransportadas de Calamocha (R5) y Teruel (R23), junto con las autobombas de Teruel (B01), Villel (B18), Calamocha (B05) y Dornaque (B02). Asimismo, se han movilizado el vehículo ligero de Puesto de Mando Avanzado (PMA-04) y el vehículo de PMA de Dornaque, lo que ha permitido reproducir una estructura operativa completa similar a la que se activa ante un incendio forestal de entidad.

También ha participado una unidad de la Guardia Civil con drones que permiten localizar focos calientes en el perímetro de los incendios.

La jornada ha comenzado con un 'briefing' informativo en la explanada del Hostal Asador El Poro. Después, los asistentes se han desplazado a la zona de trabajo. El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en el paraje recreativo de El Raudal.

En declaraciones a los medios de comunicación, González ha señalado que de esta forma Infoar se adelanta a la época de nidificación de la fauna y realiza "un fuego con menor intensidad para evitar daños" y a la vez el operativo de Infoar desarrolla las técnicas para el manejo del fuego.

"Para poder actuar en las emergencias el operativo tiene que estar entrenando", ha comentado, apuntando que esta "quema prescrita" se lleva a cabo desde 2011 en el carrizal de Cella, que se renueva todos los años y evita atender posibles incendios intencionados por quemas.

Dos de los incendios ocurridos el pasado mes de enero en Teruel se han producido en Cella, ardiendo en un caso 11 hectáreas de carrizal, y también se han producido incendios por negligencias en el uso del fuego durante las quemas.

"La abundancia de lluvias de estas últimas semanas hace prever que sea una primavera caliente desde el punto de vista de los incendios" al haber más combustible en el monte.

UNA HERRAMIENTA DE EXTINCIÓN

El subdirector provincial de Medio Ambiente en Teruel, Alfredo Ferrán, ha manifestado: "El uso del fuego de manera controlada nos permite también manejar una herramienta de extinción que puede ser muy útil en quemas de ensanche y como estrategia de ataque para la extinción de incendios forestales en verano".

Ha explicado que en una actuación de este tipo "se hace un plan de quema, se analizan muy bien la zona donde se va a realizar y la previsión meteorológica, y se asignan medios y responsabilidades", con un jefe de quema.

Primero se lleva a cabo "un testeo para ver qué tal está quemando ese día el combustible" y después se ejecuta la quema, que en esta ocasión podría alcanzar las 20 hectáreas.

Desde que se realizan quemas prescritas, que comenzaron en 2011 en Cella, "el dispositivo va adquiriendo experiencia en el manejo de las herramientas para el fuego controlado", lo que permitirá hacer en verano "quemas de ensanche o incluso contrafuegos en situaciones controladas".

Asimismo, ha comentado que los técnicos de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Daroca (Zaragoza) apoyan al Gobierno de Aragón, en invierno, para las quemas prescritas, junto con los ingenieros forestales de la DGA, realizándose en la provincia de Teruel hasta cinco al año, la más grande en Cella.

Ferrán ha indicado que los árboles y el matorral tienen mucha humedad, que se va a mantener, y el estado del combustible fino depende de las últimas precipitaciones, el viento y la estabilidad atmosférica. "Va a ser complicado hacer una previsión" de cara al verano.