Orduna pide el estudio de viabilidad "negativo" a la conexión con tren de cercanías entre Huesca y Zaragoza

HUESCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha pedido ver el estudio que, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que el estudio de viabilidad para la ampliación del servicio de Cercanías en Aragón es "negativo" y que los técnicos sostienen que la demanda es "bajísima".

Las reacciones al descarte de la conexión con tren de cercanías entre Zaragoza y Huesca se suceden. Así, la alcaldesa de la capital altoaragonesa quiere conocer el estudio. "Nos gustaría ver esos informes y esos datos para ver por qué evidencian que es una red con baja afluencia, cuando vemos que la movilidad cada vez es mayor y la interconexión entre las ciudades funciona mejor". Ha calificado de "lamentable" la decisión, al tiempo que ha asegurado que "seguiremos trabajando para que esto se revierta y no nos quedaremos de brazos cruzados y seguiremos trabajando para solicitar que esta línea sea una realidad".

La alcaldesa de Huesca ha defendido la conexión y no entiende cómo se habla de baja demanda si la movilidad entre ambas ciudades cada vez va en aumento. Orduna considera que al Gobierno de España no le interesa la ciudad de Huesca, como se ha demostrado también en otros asuntos. "Al Gobierno de España no le interesa la ciudad de Huesca, también lo estamos viendo con el parador que se solicitó para Huesca y que es tremendamente importante a nivel económico y turístico".