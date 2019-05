Orés celebra este sábado el X aniversario del Festival de Magia de las Cinco Villas con varias novedades

Publicado 29/05/2019 13:55:35 CET

Este evento nació para combatir "la lacra de la despoblación" y que el municipio "no se fuera muriendo", señala el alcalde

ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Orés celebrará este sábado, 1 de junio, la décima edición del Festival de Magia de las Cinco Villas con varias novedades en su programación. A los tres espectáculos en abierto habituales se le sumará uno más. Además, se inaugurará una exposición que recopila fotografías, carteles y merchandaising de años anteriores. En total, intervendrán diez magos, en una jornada que espera recibir más de 2.000 visitantes.

El diputado provincial, Alfredo Zaldívar, el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, y el alcalde de Orés, Antonio Campos, han presentado el festival en rueda de prensa este miércoles, 29 de mayo, en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Zaldívar ha destacado que la población de Orés multiplica "en un solo día su número de habitantes por veinte".

En esa línea, ha señalado que este evento "es una forma de dinamizar los municipios", y ha agradecido a las personas que están al frente de los ayuntamientos que trabajen por llevar a cabo este tipo de incitativas para luchar contra "la despoblación" y para que "el futuro sea más positivo". "Desde la Diputación queremos echarles una mano porque se merecen ese "apoyo", ha apostillado.

Santos Navarro ha felicitado a los habitantes de Orés por llegar a los 10 años de festival, y ha destacado la "capacidad de voluntariado de las asociaciones que hacen posible estas iniciativas". "Cuando el festival nació no se imaginaban que iban a llegar tan lejos. Ahora se acercan hasta 2.000 visitantes, y no pueden asistir más porque la capacidad del pueblo no lo permite. Si no, desde las administraciones nos gustaría ayudar para que aumentase", ha añadido.

El presidente comarcal, al igual que Zaldívar, ha indicado que este tipo de actos es una "forma de llenar los pueblos los fines se semana". "El turismo cultural y festivo en las Cinco Villas ha aumentado en el año 2018 un 52 por ciento respecto a 2017, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)", ha subrayado Navarro.

Por su parte, el alcalde de Orés, Antonio Campos, ha agradecido a la Comarca y a la Diputación el "apoyo recibido en la realización del festival". "Muchas veces se inician proyectos con ganas, pero poco a poco se van decayendo. Algo bueno que tiene este evento es poder mantenerlo y seguir con la misma ilusión que al principio", ha afirmado.

"COMBATIR LA DESPOBLACIÓN"

Campos ha recordado que el festival nació para combatir "la lacra de la despoblación" y que Orés "no se fuera muriendo". "Este evento es una ventana para dar a conocer nuestro pueblo. Hemos conseguido promocionar todos sus recursos, desde el casco histórico, la naturaleza, las rutas senderistas, hasta los servicios que ofrece, como es la residencia de ancianos", ha explicado.

Además, el alcalde ha agradecido a los más de cuarenta voluntarios, que son "los verdaderos artífices" de esta fiesta que "tengan con la misma ilusión" que cuando empezaron. "Ver que este festival esta sirviendo para dinamizar el pueblo también les motiva a ellos seguir", ha asegurado.

La localidad de Orés tiene censados 110 habitantes, aunque durante el invierno solo residen 60. A pesar de estas cifras, Campos ha señalado con entusiasmo que hay 13 niños viviendo, "algo impensable en el resto de los pequeños municipios de las Cinco Villas". Acostumbrado a esa pequeña población, el alcalde ha manifestado que siente "vértigo al ver la cantidad de gente que llegará el sábado".

El escenario principal de las actuaciones de magia será la plaza de España, un espacio al aire libre que por sus características propias de zona montaña no puede acoger más de 2.000 personas. El alcalde ha dicho que los espectáculos de esta edición serán "de mayor rango, ya que tienen el reto, año tras año, de traer funciones de mejor calidad dentro de sus posibilidades económicas".

ESPECTÁCULOS EN ABIERTO

A los espectáculos en abierto habituales, se le ha sumado este año uno más, para celebrar el décimo aniversario del festival de magia. El primero, bajo el título 'Imagine', será a las 12.00 horas a cargo del mago y vecino de las Cinco Villas, Rubén Díaz. Desde el Ayuntamiento de Orés tratan todos los años de brindar una oportunidad "a los talentos de la disciplina mágica".

La segunda función, 'Enchanteé', de la maga barcelonesa, Melanie tendrá lugar, a las 17.00 horas. La siguiente actuación, 'Aluciflipante', a cargo de la maga Oihan se trasladará a El Mirador de la Cruz a las 18.30 horas, para que los visitantes puedan disfrutar de la panorámica. El último espectáculo, 'El Gran Braulio' del mago gijonés, Adrián Conde, regresará a la plaza de España a las 20.00 horas.

La otra novedad será la la exposición '10 años de Magia', que recopila diferentes recuerdos de las pasadas celebraciones como son carteles, merchandaising y fotografías. La presentación será a las 11.30 horas y permanecerá abierta durante todo el día en el Pórtico de la iglesia.

El programa incluye cuatro pases de 'Magia de Cerca', donde el público tendrá la oportunidad de interactuar con los magos Rubí Fernández, Vanshy, Diego Maestre y André Millán. Los cuatro puntos donde tendrán lugar las funciones son los bajos de la Residencia, Fogón, Sala del Sauce y Espacio. Para asistir es necesario comprar previamente los tickets en el punto de información de la plaza de España.

GLOBOFLEXIA

Además, de 18.00 a 20.30 horas los visitantes podrán disfrutar de actividades diferentes como globoflexia, risoterapia, pintacaras, clases de zumba e hinchables para los más pequeños. La jornada terminará con la 'Gran Gala Final Fusión', a cargo de la maga sevillana Inés, que hará magia de escenario, y del mago barcelonés, Mas Edgard, cuyo espectáculo girará en torno a las ilusiones.

La cita, que será a las 22.00 horas en el Pabellón con entrada libre, estará presentada por el humorista Tomás García. En la edición anterior hubo más de 1.100 espectadores. Para los que quieran continuar con la fiesta, a partir de la medianoche habrá sesión

de baile con el dj local Javier Balduke.

A las 13.00 horas se servirá una comida popular, en el Pabellón Deportivo a las 13.00 horas. Durante toda la mañana se venderán los tickets, a 8 euros cada uno, un máximo de 400, en el punto de información situado en la plaza de España. El menú consistirá en una paella sin gluten.