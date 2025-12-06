El organista Arturo Barba ofrecerá un concierto el 16 de diciembre en la basílica de Santa Engracia de Zaragoza

El organista Arturo Barba Sevillano ofrecerá un concierto el día 16 de diciembre en la Basílica de Santa Engracia a las 19.30 horas, dentro del XII Ciclo Internacional del Órgano organizado por la Junta de Distrito Centro de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El prestigioso organista Arturo Barba Sevillano ofrecerá un concierto el día 16 de diciembre en la Basílica de Santa Engracia a las 19.30 horas, dentro del XII Ciclo Internacional del Órgano organizado por la Junta de Distrito Centro. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia (CSMV), Arturo Barba desarrolla una intensa actividad concertística en festivales de órgano emblemáticos como la Catedral de San Esteban de Viena, Catedral de Notre Dame de París, Abadía de Westminster de Londres y la Catedral Católica de Moscú, así como las catedrales de Colonia, Varsovia, Londres (St Paul), Lausanne, Bratislava, Riga, Gdansk, Sevilla o Barcelona. Ha actuado en ciclos organísticos de más de veinte países de Europa, América y Rusia.

Es colaborador de la Orquesta de Valencia y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y ha interpretado la práctica totalidad del repertorio sinfónico y operístico con órgano junto a directores como Zubin Mehta, Plácido Domingo, Fabio Luisi, Michel Plasson, C. Halffter, James Gaffigan, J. Pons, Marc Minkowski, Gustavo Gimeno y J. Belohlavek, entre otros.

Por lo tanto, este ciclo de música, organizado por la Junta, ofrece una oportunidad excepcional para disfrutar de un organista de gran prestigio, reconocido internacionalmente.

El programa del concierto contendrá las obras de Johann Christoph Friedrich Bach (Alemania 1732-1795), Allegretto con variaciones sobre 'Ah, vous dirai-je, maman'; de Johann Sebastian Bach (Alemania 1685-1750) coral de Adviento: 'Nun komm der Heiden Heiland BWV 659'; de Denis Bédard (Canadá 1950), Variaciones sobre Nun komm, der Heiden Heiland (2017); de Domenico Zipoli (1688-1726), 'Pastorela' (1716); de sir George Thalben-Ball (Australia 1896-1987), Variaciones sobre un 'Tema de Paganini para Pedal Solo; de Eduardo Torres (España 1872-1934), 'Berceuse ETorg 8'; de Philip Glass (1937), 'Mad Rush'; y, por último de Louis Vierne (Francia 1870-1937) 'Carillon de Westminster op. 54 número 6'.