Orós afea al delegado del Gobierno el vincular el apuñalamiento al cambio de puntos violeta a espacios seguros

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha lamentado las palabras del delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, calificándolas de "poco elegantes e irresponsables" al vincular el apuñalamiento machista sufrido por una vecina de Delicias este sábado a la ampliación de los puntos violeta a puntos seguros durante las fiestas del Pilar.

"Esta terrible agresión no tiene nada que ver con las fiestas del Pilar y, desgraciadamente, podría haber ocurrido cualquier otro día de los 365 días del año", ha afirmado Orós, quien ha insistido en que el Ayuntamiento de Zaragoza realiza múltiples campañas de sensibilización y talleres que "demuestran que no invisibilizamos la violencia machista".

Orós también ha pedido al delegado del Gobierno que no cree polémicas para "tapar los errores que han generado las pulseras antimaltrato de mala calidad compradas por su jefe, Pedro Sánchez, que han fallado a las mujeres y a toda la sociedad".

Asimismo, Orós ha querido trasladar a la víctima de la agresión machista de este fin de semana su solidaridad, brindándole los servicios de la Casa de la Mujer, dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza, que le sean necesarios.