Orós: "Expreso todo mi dolor y repulsa por este asesinato machista en Zaragoza, desgraciadamente una lacra que no cesa"

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha trasladado todo su "dolor y repulsa por este asesinato machista, desgraciadamente una lacra que no cesa" tras conocer que una mujer de 49 años ha sido asesinada este martes por su pareja con un arma blanca en su domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José.

"Creo --ha añadido-- que hay que hacer una profunda reflexión con respecto a las medidas de protección y con respecto a lo que tenemos que trabajar todos". En ese sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un protocolo que se activa cuando ocurren estos "desgraciados asesinatos".

Al respecto, ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza esperará a tener la comunicación oficial por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón y al día siguiente, a las 12.00 horas, se convocará un minuto de silencio a las puertas del consistorio.

Al mismo tiempo, se trasladará una declaración institucional de la ciudad expresando "nuestra más absoluta repulsa ante este asesinato machista", ha recalcado Marian Orós.

La última víctima mortal por violencia de género en Aragón se produjo el pasado mes de julio en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, cuando una mujer fue asesinada por su expareja en la tienda que ambos regentaban.