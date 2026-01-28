El Palacio de Exposiciones de Teruel estrena su nueva acústica con un concierto homenaje a Il Divo abierto al público

El Ayuntamiento de Teruel culmina la insonorización del Palacio de Exposiciones. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha finalizado las obras de mejora acústica del Palacio de Exposiciones y Congresos, una actuación clave destinada a corregir los problemas de reverberación y eco que presentaba el recinto debido a sus grandes dimensiones, su geometría y los materiales constructivos originales.

Para comprobar los buenos resultados de esta intervención, se ha programado un concierto inaugural gratuito el viernes 13 de febrero, a las 22.30 horas, con un homenaje a Il Divo a cargo del grupo Yberic y la Banda de Música Santa Cecilia.

Tal y como ha explicado el concejal de Cultura, Carlos Méndez, durante la presentación técnica de la actuación, las obras han consistido en la instalación de 324 bafles acústicos de 2.400 x 2.400 x 100 milímetros, suspendidos de forma vertical desde la techumbre para optimizar la absorción sonora por ambas caras.

Los elementos están fabricados con material fonoabsorbente y protegidos por fundas lavables, desmontables, ignífugas y acústicamente transparentes, especialmente diseñadas para espacios de gran altura. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Iberacústica, S.L., con un presupuesto total de 317.503,33 euros, financiados a través del FITE. Méndez, ha informado de que los resultados obtenidos "cumplen plenamente el objetivo definido en el proyecto".

En concreto, el tiempo medio de reverberación ha pasado de 7,98 segundos a 2,74 segundos, una reducción muy significativa que se sitúa dentro de los valores previstos en el estudio inicial, estimados entre 2,5 y 3 segundos. "Se ha cumplido al cien por cien lo que se planteó en el estudio previo", ha asegurado.

Esta mejora supone, según ha destacado Méndez, "superar una limitación histórica del Palacio de Exposiciones", lo que abre una nueva etapa para albergar festivales y grandes eventos musicales que hasta ahora no podían celebrarse en este espacio por sus deficiencias acústicas.

El experto en sonido Jesús Puerto ha destacado la notable diferencia entre el antes y el después de la intervención. "La acústica del palacio era comparable a la de un hangar de aviones, que es lo peor que puede haber. La mejora ha sido enorme", ha señalado, añadiendo que este espacio se convierte ahora en una alternativa ideal para conciertos cuando las inclemencias meteorológicas impidan celebrarlos en exteriores.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL RECINTO

La actuación de insonorización ha ido acompañada de la actualización del Plan de Autoprotección del recinto, que ha incluido una revisión del aforo y de las condiciones de seguridad. El nuevo plan contempla dos configuraciones: una con público de pie, con un aforo máximo de 3.000 personas, y otra con público sentado, limitada a 1.500 asistentes, en función del número de asientos y la distribución del espacio.

El documento define de forma precisa las zonas de público, escenario, accesos, salidas de emergencia y vías de evacuación, garantizando que cada evento se desarrolle con las máximas condiciones de seguridad.

CONCIERTO INAUGURAL

El concierto inaugural tras la reforma correrá a cargo del grupo Yberic, acompañado por la Banda de Música Santa Cecilia. Antonio Civera, del equipo directivo de la Santa Cecilia, ha explicado que se va a ofrecer "algo más que un concierto", apostando por un espectáculo especial en forma de homenaje a Il Divo.

El evento contará con dos tenores y un barítono de proyección nacional e internacional, y un repertorio con temas muy conocidos como My Way, Nessun Dorma, Il Mondo o Hoy tengo ganas de ti. Desde la Banda de Música, José Manuel Alba ha invitado a todos los turolenses a asistir al concierto y disfrutar de este nuevo espacio, recordando que la entrada será totalmente gratuita. En la misma línea, Jesús Puerto ha subrayado el valor de este tipo de espectáculos, señalando que "en otras ciudades un concierto de este nivel tendría un coste elevado".

Por su parte, Méndez ha remarcado que desde la Unidad de Cultura se trabaja no solo para incrementar el número de actuaciones, sino también para apostar por la calidad cultural, algo que, según ha indicado, se verá reforzado gracias a la mejora de este espacio.

"Con el Palacio de Exposiciones modernizado, seguimos ampliando los espacios culturales y facilitando que grandes compañías incluyan Teruel en sus giras nacionales", ha concluido el edil. Con esta intervención, el Ayuntamiento de Teruel avanza en la modernización y puesta al día de una infraestructura clave para la promoción económica, cultural y congresual de la ciudad, mejorando la experiencia tanto del público como de los artistas y organizadores de eventos.