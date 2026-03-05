El panorama de las galerías y exposiciones en Aragón, a debate en JustMAD

El director general de Cultura, junto al director de JustMAD y Olga Julián, este jueves en la feria JustMAD en Madrid. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte JustMAD ha acogido este jueves la mesa de debate 'Panorama de las galerías y exposiciones en Aragón', organizada con motivo de la participación del Gobierno aragonés en los eventos que se celebran en la Semana del Arte en Madrid.

Una delegación de la Dirección General de Cultura asiste esta semana a las ferias de arte contemporáneo que se organizan coincidiendo con la celebración de ARCO. Este jueves, por la mañana, han visitado JustMAD, donde han sido recibidos por su director, Oscar García, y la directora artística, Laura Darriba.

Durante la mañana se ha celebrado la mesa redonda 'Panorama de las galerías y exposiciones en Aragón', en la que ha intervenido el director general de Cultura, Pedro Olloqui, acompañado por el jefe de servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas, Fernando Sarría; la responsable de Arte Informando y comisaria de exposiciones Marisol Salanova; Miguel Pérez, de Galería Kafell; y los artistas Alejandro Monge, Ira Torres y Rebeca Zarza.

Además, durante este certamen han visitado el espacio de la Galería Olga Julián, que presenta este año a Eduardo Lozano, José Moñú, Rebeca Zarza y Carmen C.

Esta tarde se han trasladado a Art Madrid, donde han realizado un recorrido por las galerías Carmen Terreros, con las artistas Asun Valet y Prado Vielsa; Galería 3 Punts, donde exhibe Alejandro Monge; Alba Cabrera, con obra de Eva Armisén; y CLC arte, que presenta a Manuel Iranzo.

Este viernes y sábado la delegación institucional aragonesa visitará también los certámenes Hybrid y ARCO para apoyar a los artistas y galerías aragoneses con presencia en estas ferias.