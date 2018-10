El PAR califica de "antiturolense" y "partidista" la reforma de la ley electoral que plantean Cs y Podemos

Publicado 27/02/2018 19:42:02 CET

TERUEL, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente intercomarcal del Partido Aragonés (PAR), Julio Esteban, ha afirmado que "la reforma de la Ley Electoral que proponen Ciudadanos y Podemos es antiturolense y antiaragonesista, penaliza a la provincia de Teruel por su baja demografía y ahonda en la discriminación entre territorios que ya existe de por sí".

Esteban se ha referido así a la reforma de la Ley Electoral que proponen estas dos formaciones políticas basada en la premisa de "un ciudadano, un voto". Ha agregado que "ese lema puede sonar muy bien, pero es una falacia, un golpe de Estado para provincias como la nuestra, una traición a Teruel y Aragón porque lo único que se pretende con ella es un trasvase de escaños de unos territorios, los menos poblados, a otros agrandando así el desequilibrio entre zonas de España".

Por ello, el presidente intercomarcal del PAR ha presentado junto al secretario general en la provincia y presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Ramón Millán, y a la diputada autonómica por Teruel, Berta Zapater, las distintas iniciativas que al respecto han presentado en los ayuntamientos de Teruel y Alcañiz, en la institución provincial y en las Cortes de Aragón.

De esta forma se pretende evitar que la circunscripción electoral provincial y de la Comunidad autónoma puedan ver mermada su representación el Congreso de los Diputados y en el Senado y, por lo tanto, perder peso político en el conjunto de la nación.

La propuesta surge tras la posible reforma de la Ley Electoral que plantea Ciudadanos (Cs) y Podemos basada en el incremento de la proporcionalidad en votos que en el caso de los territorios despoblados, supondría la pérdida de diputados y senadores en representación de las provincias con menos población como Teruel y Huesca.

"No podemos permitir este retroceso que en el caso de nuestra provincia supondría perder dos diputados por una decisión que sólo favorecería a partidos como Ciudadanos o Podemos que deciden cambiar las reglas del juego porque no les permite ocupar unos sillones que ahora no les corresponden por votos", ha asegurado Ramón Millán.

En esa misma línea, Esteban ha dicho que "es falso que mejorando la proporcionalidad entre los votos y los escaños obtenidos por cada partido se reduzcan las desigualdades territoriales". En su opinión, " se agrandan porque intentar reducir el número de representantes que tiene Teruel en las instituciones del Estado es ahondar en las diferencias que ya existen".

La diputada Berta Zapater ha considerado que "modificar la Ley Electoral es volver a castigar a Teruel por su baja población que es nuestro gran problema y el motivo por el que precisamente estamos pidiendo un trato justo y digno".

Por último, Millán ha resaltado la incongruencia que representa hablar de reducir nuestra presencia en Madrid y a la vez pensar que van a solucionar la despoblación, y ha apuntado lo siguiente: "No entiendo como estos partidos que defienden la reforma, puedan venir a contarlo a Teruel que van a tener menos representación y nadie diga nada y encima tener la osadía de decir que si gobiernan van a luchar contra la despoblación".