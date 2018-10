El PAR pide a Lambán más autocrítica y "buscar acuerdos para gestionar los asuntos que interesan a aragoneses

Publicado 25/09/2018 15:19:27 CET

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes autonómicas, Arturo Aliga, ha reclamado más "autocrítica y humildad" al presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, y "buscar acuerdos porque los tiempos son complejos y para gestionar los asuntos que de verdad interesan a los aragoneses necesitamos consensos más amplios que solo con los partidos que le dieron la investidura".

Así lo ha señalado tras asistir al primer día del Debate sobre el estado de la Comunidad, en el pleno de la Cámara autonómica, que se ha iniciado con la comparecencia del presidente Lambám.

Aliaga ha comentado que "Aragón no va mal" y "no vamos a negar" la mejora del empleo y de la economía, "pero no es solo gracias al gobierno, sino al pujante sector empresarial, al igual que ocurre en otras Comunidades" y por "los vientos de cola del comercio mundial y la bajada de los tipos de interés", entre otras.

Por eso, el portavoz del PAR ha opinado que a Lambán le "ha faltado autocrítica y humildad" ya que podría ir mejor, además de que el presidente ha sido "autocomplaciente, cuando ha dicho que no ha habido problemas políticos esta legislatura", en la que "hemos visto las tensiones con sus socios de investidura para la aprobación de los Presupuestos" o con la educación concertada "y han tenido que ser otros partidos, como el PAR, los que los han resuelto".

Aliaga ha estimado que el jefe del Ejecutivo aragonés debería haber "incidido más" en la defensa de las relaciones con el Estado, o en la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, y en las enmiendas del PAR aprobadas a los mismos, "que son claves" y como ejemplo ha dicho que Lambán "ha hablado de la limpieza del Ebro, pero se ha olvidado los 10 millones de una enmienda del PAR para que se pueda hacer con más intensidad".

También ha recordado que hay cuestiones pendientes en el Estado como el modelo territorial, la reforma de la Constitución, donde "vamos a ver cómo queda Aragón", además de mencionar que se acerca un periodo de ralentización de la economía.

MÁS CONSENSO

El portavoz del PAR ha considerado que "hay que profundizar más en el consenso" porque "hemos visto que se ha gobernado en muchas cuestiones contando solo con los grupos de la izquierda y los problemas de los aragoneses no son ni de izquierdas, ni de derechas".

Como ejemplo, ha mencionado la ley de Renta Básica "que se prometió para esta legislatura" y ha abogado por "intentar consensuarla, igual que ha ocurrido con la reforma del impuesto de Sucesiones".

Ha agregado que "hay otros problemas que resolver", como la extensión de la banda ancha por todo el territorio o la reducción de las listas de espera y "el Gobierno se tendrá que esforzar lo que queda de legislatura e intentar buscar más pactos".

Asimismo, Aliaga ha pedido al Gobierno que en los meses que quedan hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, "no hagamos todo en clave electoral", para apuntar que Lambán ha hecho algunos anuncios "para el 2030, 2022, 2021" y el año pasado planteó una "batería de cuestiones que no se han puesto en marcha este año".