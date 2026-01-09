El PAR presenta una lista en Teruel "renovada y llena de jóvenes de las diez comarcas"

Candidatura del PAR a las Cortes de Aragón por Teruel. - ANTONIO GARCIA/BYKOFOTO

TERUEL 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés ha presentado este viernes su lista electoral por Teruel, formada por hombres y mujeres jóvenes, de todas las comarcas y cuyo objetivo fundamental es "trabajar por y para esta provincia".

Así lo ha manifestado hoy el número 1 por la lista del PAR de Teruel y candidato a la Presidencia de Aragón en las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero, Alberto Izquierdo, en un acto celebrado en la plaza de San Juan de la capital turolense y en el que ha estado acompañado por candidatos, cargos y militantes de su formación política.

"Somos gente de Teruel, autónomos, pequeños empresarios, agricultores, ganaderos, gente del territorio, de toda la provincia, con representación de las diez comarcas; una candidatura cuyo principal objetivo va a ser trabajar por y para Teruel", ha señalado Izquierdo antes de subrayar que "nosotros no vamos a hablar de Madrid ni de otras cuestiones de las que van a hablar los demás, nosotros no eludimos ningún tipo de debate sobre Aragón, sobre la provincia de Teruel, porque sí que nos creemos Teruel porque vivimos aquí; ni somos nuevos pobladores, ni somos veraneantes, ni somos gente que ha venido para llenarse los bolsillos o para poder tener un trabajo que te dé de comer".

Ha insistido en que "somos gente de aquí, todos tenemos nuestra ocupación, nuestra vida; somos alcaldes, concejales, gente del territorio que venimos a trabajar por y para la provincia porque conocemos el territorio que es lo que parece que a algunos ahora les interesa".

Según Izquierdo, la lista del Partido Aragonés por Teruel está formada por "gente con la que te cruzas por la calle, por tu alcalde, tu concejal, tu alcaldesa, tu representante comarcal, tu diputado provincial, gente que se dedica a hacer cosas cada día para la gente de aquí, cosas reales; no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a contar cosas que no se pueden producir y, sobre todo, no nos vamos a atribuir éxitos que no son nuestros".

Ha puntualizado que la campaña del PAR se va a basar en "decirle a la gente que confíe en nosotros, que somos personas que damos estabilidad en las instituciones, que somos capaces de generar gobiernos estables y que no hacemos estridencias ni venimos a destruir nada".

"Hemos escuchado cómo hay representantes que dicen que vienen a destruir Aragón, a destruir el Gobierno de Aragón o las Cortes de Aragón y para eso se presentan. ¿Cómo se le puede votar a alguien que viene a destruir el orden establecido?", ha apostillado.

EXPERIENCIA CONTRASTADA

Frente a estos, ha proseguido, "nosotros ofrecemos certidumbre, fiabilidad, una buena forma de gobernar y, sobre todo, una experiencia contrastada". Para ello, ha anunciado que los candidatos del Partido Aragonés "vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, vamos a ir pueblo por pueblo, casa por casa, vamos a hablar con la gente, le vamos a mirar a los ojos y le vamos a pedir su confianza. Nosotros no les vamos a engañar, no vamos a decir una cosa y al día siguiente vamos a hacer otra, somos previsibles".

Asimismo, ha asegurado que "nosotros no apoyaremos a un partido que no sea el más votado, eso lo dijimos la última vez y lo decimos esta vez. Creemos que el partido más votado tiene que ser el que gobierne".

"No vamos a hacer cosas extrañas como hacen algunos diciendo que son la oposición en Zaragoza y gobernando en la provincia de Teruel, nosotros no vamos a decir que somos la alternativa a la ordenación del territorio como dice alguno. Nosotros somos previsibles, somos de fiar y eso es lo que vamos a explicar a la gente. Somos sus alcaldes, somos sus concejales, somos sus consejeros comarcales, somos la gente que gobierna en los pueblos y lo hace cada día sin cobrar un euro y sin pedir nada a cambio, simplemente intentamos mejorar la vida de sus pueblos".

Ha querido destacar, además, que los candidatos de todo el territorio que conforman la lista son personas que "no van con el caballo ganador. Ir en la lista de otros partidos es muy fácil, ir en la lista del PAR es comprometerte, querer dar la cara sin pedir nada a cambio y eso es lo que estamos haciendo".

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el PAR ha manifestado que "lo que necesitamos hoy en Aragón es estabilidad, es dejar de hacer el ridículo".

"¿Cómo es posible que la segunda vez que el Partido Aragonés no decide el Gobierno se convocan unas elecciones anticipadas y se prorrogan los presupuestos? ¿Qué ha traído Vox a Aragón? Inestabilidad, enfrentamiento, la ruptura de un gobierno y unas elecciones anticipadas. Eso es lo que tienen que analizar aquellos que quieran montar un negocio en Aragón y no sepan quién va a ser el presidente del Gobierno, que no sepan si le van a subir los impuestos o si se los van a bajar, que analicen lo que significan los extremos".

Alberto Izquierdo ha destacado el hecho de que se haya presentado la lista por Teruel en la capital de la provincia. "Nosotros no nos vamos a la Aljafería a presentarla, como hicieron algunos que luego quieren mucho a Teruel aunque sean de Valencia, ni nos vamos a Madrid a contar cosas sin dejar el escaño, ni tenemos que llamar a nuestro jefe para que venga a acompañarnos para llenar un palacio porque si no fuera así no vendría nadie", ha afirmado.

Ha apostillado: "Veremos estos días cómo vendrá el señor Abascal a conocer Teruel, no sé dónde dejará el caballo, quizás en la Sierra de Albarracín donde, gracias a la comarca, hay unos alojamientos para caballos gratuitos que podrá utilizar".

"Supongo que también vendrá Pedro Sánchez a contarnos no sé qué mentira esta vez o Feijóo para prometernos algo que nunca cumplirá porque quizás nunca sea presidente".