El PAR reclama soluciones urgentes frente a las inundaciones en la Comarca Central

Parque infanil lleno de barro tras la tormenta que causó numerosos daños en localidades de la Comarca Central como Cuarte y María de Huerva. - PAR

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El Comité Comarcal del Partido Aragonés en la Comarca Central ha reclamado la adopción de medidas inmediatas para afrontar los problemas, ya recurrentes, que provocan las lluvias intensas en municipios como Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva y a los vecinos de Santa Fe.

"Cada episodio de tormentas se traduce en calles anegadas, garajes inundados y daños en viviendas y comercios", ha señalado el presidente del Comité comarcal del PAR, Pablo Torres.

"El cambio climático está provocando lluvias cada vez más violentas y frecuentes, y nuestros pueblos no pueden seguir soportando en soledad las consecuencias de la falta de previsión y de la inacción institucional", ha añadido Torres.

El PAR ha recordado que, en los últimos años, los episodios de fuertes tormentas han puesto en evidencia la falta de infraestructuras para minimizar los daños y una evidente falta de mantenimiento de cauces y colectores.

Por ello, el Comité Comarcal del PAR reclama acciones como "inversiones inmediatas en sistemas de prevención y defensa frente a inundaciones que incluyan, por ejemplo, tanques de tormentas, zonas verdes inundables para laminar avenidas y mejoras en la red urbana de pluviales".

Pablo Torres ha incidido en que "ya hay experiencias de este tipo aplicadas en Zaragoza o en la ribera alta del Ebro que están funcionando".

Asimismo, el PAR comarcal exige otras medidas como el "estudio para la instalación de sensores y sistemas de alerta temprana a fin de que los vecinos estén prevenidos y se puedan activar medidas de seguridad de manera rápida" y también "un plan de limpieza y mantenimiento regular de cauces y colectores con brigadas locales de intervención rápida que actúen antes y después de cada tormenta".

"El agua no entiende de límites administrativos. Si no hay una acción concertada entre todas las instituciones para buscar soluciones, los vecinos y empresarios seguirán pagando las consecuencias", ha concluido Torres.

El PAR en la Comarca Central "agradece el trabajo de todos los efectivos implicados en la limpieza y reparación de las zonas afectadas estos días y muestra su solidaridad con los vecinos afectados que tardarán meses en recuperar plenamente la normalidad en sus viviendas o negocios".